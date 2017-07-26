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تحرير مالك مصنع بالهرم اختطفه 3 أشخاص طلبوا فدية 5 ملايين جنيه

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مصراوي Masrawy

تحرير مالك مصنع بالهرم اختطفه 3 أشخاص طلبوا فدية 5 ملايين جنيه

12:02 ص الأربعاء 26 يوليو 2017

تحرير مالك مصنع بالهرم اختطفه 3 أشخاص طلبوا فدية 5 ملايين جنيه

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

في أقل من 24 ساعة، نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، في كشف ملابسات اختطاف صاحب مصنع، طالب خاطفيه بفدية 5 ملايين جنيه.

البداية كانت مع بلاغ تلقاه اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، بتقدم سيدة تدعى "عواطف صبري"، 69 عاما، ببلاغ حول اختفاء شقيقها "عادل"، 50 عاما، مالك مصنع.

وأمام العقيد محمد راسخ، مفتش مباحث الهرم، أكدت مقدمة البلاغ اختفاء شقيقها منذ 3 أيام، وأنها تلقت اتصالا هاتفيا من مجهول أخبرها باختطاف شقيقها، موضحة أنه طالبها بتجهيز 5 ملايين جنيه لإطلاق سراحه.

وتم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد محمد عتلم، معاون مباحث الهرم، تركزت جهوده على تحديد رقم الهاتف، والتوصل إلى هوية الجناة.

وتوصلت جهود النقيب هاني عجلان، معاون مباحث الهرم، إلى هوية مرتكبي الحادث وهم: "جمال م."، "محمد ح."، وكريم أ."، وتبين أنهم احتجزوا المجني عليه داخل شقة بدائرة قسم شرطة أوسيم.

وداهمت قوة بقيادة النقيب هاني عجلان، الشقة المشار إليها، وتمكنت من ضبط المتهمين الثلاثة، وتحرير المختطف دون إصابته بمكروه.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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