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أبو حامد: مؤتمر الشباب بات شيئًا أساسيًا في الحياة السياسية بمصر

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مصراوي Masrawy

أبو حامد: مؤتمر الشباب بات شيئًا أساسيًا في الحياة السياسية بمصر

12:13 ص الأربعاء 26 يوليو 2017

أبو حامد: مؤتمر الشباب بات شيئًا أساسيًا في الحياة السياسية بمصر

النائب محمد أبو حامد

كتب - محمد قاسم:
أكد النائب البرلماني محمد أبو حامد، أن المؤتمر الشبابي بات شيئًا أساسيًا في الحياة السياسية في ، في ظل غياب دور الأحزاب السياسية، لافتًا إلى أنه في كل مرة يزداد عمقًا ونضجًا في القضايا التي تطرح وتناقش فيه ويزداد عملية في كل مرة يتم اتخاذ قرارات ويتم تنفيذها بعد متابعتها.

وأضاف أبو حامد، في تصريح لمصراوي، أن المؤتمر في كل مرة يزداد أهمية وتأثيرًا، مؤكدًا على ضرورة استمرار تنظيمه.

وأوضح أبو حامد، أن الرئيس يتبنى في تلك المؤتمرات مبدأ الصراحة وهو ما يعطي مصداقية لهذا المؤتمر دون مزايدات أو "بروباجندا سياسية"، لافتًا إلى أن المؤتمر يُرسخ لمبدأ المسؤولية المجتمعية المشتركة بين الشعب والرئاسة وكافة المؤسسات في تحمل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأشار إلى أن النماذج الشبابية التي يقدمها المؤتمر تعكس مدى إيجابية إقامة ذلك المؤتمر، متوقعًا أن يشهد عام 2018 تحسنًا في النواحي الاقتصادية والاجتماعية.

وعن دعم الدولة لمنتدى شباب العالم بحضور رؤساء وزعماء دول، أكد أبو حامد، أن تنظيم هذا المؤتمر سيشكل إضافة جديدة للشباب المصري حيث سيشارك شباب العالم في قضايا التي يعاني منها العالم، إذا جاء بنفس الصراحة وبنفس الشفافية التي تميزت بها مؤتمرات الشباب. وأشار إلى أن ذلك المؤتمر ستكون أجندته مختلفة عن المؤتمرات التي جرت في المحافظات، وسيناقش قضايا ذات طابع دولي، والهدف منه تبادل خبرات بين الشباب المصري سواء بين دول عربية شقيقة أو غربية.

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مصراوي Masrawy

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