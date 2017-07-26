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أيوب يُجيب: لماذا أخرج «بركات» ومشاركة «محارب» السريعة ؟

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أيوب يُجيب: لماذا أخرج «بركات» ومشاركة «محارب» السريعة ؟ أيوب يُجيب: لماذا أخرج «بركات» ومشاركة «محارب» السريعة ؟

التحرير

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قال أحمد أيوب، المدرب العام والقائم بأعمال المدير الفني للنادي الأهلي، إنه تابع فريق الوحدة الإماراتي بشكل جيد خلال الأيام الماضية، وتم تنفيذ أداء خططي تحدث فيه مع اللاعبين.

وأكد «أيوب» في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن الفوز على الوحدة أعاد الثقة للفريق وللجماهير خاصة وأن مسألة الصعود أصبحت في طريق معقد، مشددًا أنه يطمح في الصعود لإسعاد الجماهير.

وتابع «أيوب» أن الفريق قدم أداءًا مميزًا في الشوط الأول، مؤكدًا أنه لم يحمل اللاعبين أي أعباء بعد الخسارة أمام الفيصلي في المباراة الأولى، مشيرًا إلى أنهم عانوا من تراجع بدني كبير في الشوط الثاني بسبب بُعد عدد من اللاعبين من المُشاركة.

وعن سبب خروج عمرو بركات، أوضح "أخرجت بركات خوفًا عليه من الإصابة حفاظًا على لياقته، لأنه غائب منذ فترة عن المشاركة بالمباريات.

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وتحدث «أيوب»، مشاركة إسلام محارب، قائلأ «اللاعب جاهز وشارك الأسبوع الماضي مع سموحة، والتجربة أثبتت أنه عنصر مؤثر وكان إضافة في مباراة اليوم».

وعن وليد أزارو، أشار إلى أنه عنصر مؤثر وقام بتنفيذ المطلوب منه، وأنه تعمد اشراكه تدريجيًا المباراة الماضية، ومباراة الوحدة شارك 90 دقيقة كاملة وأثبت أنه على قدر الثقة».

واستكمل، «أزارو عنده 22 سنة وجاهز بدنيًا وفنيًا وقدم دور مميز اليوم يدفعنا لمنحه مزيد من الثقة في المباريات المقبلة بغض النظر عن إهدار أي فرص أو عدم تسجيل أهداف».
 

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التحرير

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