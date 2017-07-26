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أيوب يكشف مصير «متعب» من البطولة العربية

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أيوب يكشف مصير «متعب» من البطولة العربية أيوب يكشف مصير «متعب» من البطولة العربية

التحرير

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فسر أحمد أيوب، المدرب العام والقائم بأعمال المدير الفني للنادي الأهلي، غياب عماد متعب، مهاجم المارد الأحمر عن مباراة الوحدة الإماراتي، والتي فاز الفريق الأحمر بهدفين دون رد، في ثاني جولات المجموعة الأولى بالبطولة العربية.

وأكد «أيوب» في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أنها وجهة نظر فنية خاصة للجهاز الفني للنادي الأهلي، باستبعاده من مباراة اليوم.

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وقال أيوب أن استبعاد «متعب» لا يعني أنه غائب عن الفريق في البطولة العربية، مؤكدًا أنه يجب أن يكون ذكيًا ويدرك أهدافنا منه وأهدافه منا.

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التحرير

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