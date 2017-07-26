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«ظهور متعب وهدف أول».. 4 مشاهد من مباراة الأهلي والوحدة الإماراتي

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«ظهور متعب وهدف أول».. 4 مشاهد من مباراة الأهلي والوحدة الإماراتي «ظهور متعب وهدف أول».. 4 مشاهد من مباراة الأهلي والوحدة الإماراتي

التحرير

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نجح الأهلي في التغلب على الوحدة الإماراتي، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «السلام» ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات البطولة العربية. 

ويرصد لكم «التحرير» 4 مشاهد من مباراة الأهلي والوحدة..
 
- الفوز الأول 

حقق الأهلي أول فوز له في البطولة العربية، بعد خسارته أمام الفيصلي الأردني، في المباراة الأولى من المجموعة بهدف دون رد، وبفوز الأهلي اليوم يرتفع رصيده إلى 3 نقاط يحتل بهم المركز الثاني بالتساوي مع نصر حسين داي الجزائري، بينما يتصدر الفيصلي الأردني المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما يحتل الوحدة المركز الأخير في المجموعة دون رصيد من النقاط. 

 

الأهلي و الوحدة

- تسجيل عمرو بركات

ظهر عمرو بركات، لاعب الأهلي لأول مرة كأساسي ونجح "بركات" في إحراز أول أهدافه بقميص النادي الأهلي، في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول من مباراة الوحدة.

الأهلي و الوحدة - عمرو بركات

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- الظهور الأول لمحارب 

شارك إسلام محارب، لاعب الأهلي، لأول مرة مع المارد الأحمر منذ إنتقاله من صفوف نادي سموحة، حيث حل بديلًا لعمرو بركات في الدقيقة 56 من عمر المباراة.

ونجح "محارب" في تسجيل أول أهدافه بقميص المارد الأحمر، بعد 25 دقيقة فقط من مشاركته الأولى.

إسلام محارب

 - متعب في مدرجات السلام

بالرغم من أزمته الأخيرة مع الجهاز الفني للنادي الاهلي، واستبعاده من مباراة الوحدة الإماراتي، بسبب إعتراضه على عدم مشاركته  في مباراة الفيصلي الأردني، إلا أن عماد متعب، مهاجم المارد الأحمر حرص على مساندة فريقه من مدرجات السلام، ونال لتحية الجماهير المتواجدة بالملعب.

عماد متعب

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التحرير

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