إسلام محارب: هدفي في الوحدة «ذكرى خاصة».. وسنلعب لآخر لحظة

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أعرب إسلام محارب، لاعب النادي الأهلي الجديد، عن سعادته بمشاركته الأولى مع المارد الأحمر، أمام الوحدة الإماراتي، مساء اليوم الثلاثاء.

وأضاف «محارب»، خلال تصريحاته عقب المباراة، لقناة «أبو ظبي الرياضية»، أن الهدف الذي سجله في المباراة سيكون له ذكرى خاصة بالطبع، مشيرًا إلى أنه يهديه لوالديه وزوجته ونجله.

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وعن فرص الأهلي في التأهل للدور نصف النهائي بالبطولة العربية، أكد «محارب» أن الأمل مازال قائمًا، وأن فريقه دائمًا يلعب حتى اللحظة الأخيرة.

وتغلب الأهلي على الوحدة الإماراتي، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «السلام» ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات البطولة العربية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 22 يوليو وحتى 6 أغسطس.

