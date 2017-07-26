عبد الحفيظ: أضعنا فوزًا كبيرًا على الوحدة.. والبطولة العربية لها مكانتها

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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن فريقه أضاع فوز كبير على الوحدة الإماراتي، باهداره فرص عديدة للتهديف.

وأضاف «عبد الحفيظ»، خلال تصريحاته عقب المباراة، لقناة «أبو ظبي الرياضية»، أن هدف فريقه هو التأهل للدور نصف النهائي بالبطولة العربية، مؤكدًا أن الجهاز الفضل فضل إراحة عدد كبير من اللاعبين الأساسيين بسبب تأخر موعد انتهاء بطولة الدوري المصري، لكن ذلك لا يقلل من مكانة البطولة.

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وتغلب الأهلي على الوحدة الإماراتي، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «السلام» ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات البطولة العربية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 22 يوليو وحتى 6 أغسطس.