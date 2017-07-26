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بيتر حصل على 70% بالثانوية ووافق السيسي على إدخاله «الهندسة» (صور)

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التحرير

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قال الطالب بيتر إبراهيم كمال إن الرئيس عبدالفتاح  وافق على توفير منحة دراسية له بإحدى كليات الهندسة، لأن مجموعه في الثانوية العامة 70% فقط.

وأعرب بيتر عن بالغ سعادته بتكريم الرئيس له اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب المنعقد بمكتبة الإسكندرية، مضيفا أن السيسي قال له عند تكريمه «أنت أمل البلد وربنا يوفقك في اللي أنت فيه».

وأهدى بيتر التكريم لوالدته، قائلا لـ"التحرير": «وقفت إلى جانبي وآمنت بي وساعدتني وقدمت لي كل شيئ من أجل الوصول إلى النجاح».

وكان «بيتر» الطالب بالصف الثالث الثانوى بمدرسة جمال عبدالناصر في الإسكندرية، حصل على المركز الأول فى مسابقة إنتل العالمية للعلوم والهندسة، التي عقدت بمكتبة الإسكندرية فى مارس 2016 من بين 200 متنافس، وحصد المركز الأول في جائزة «الأفضل فى المجال».

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كما حصل المركز الثاني في مسابقة بحثية أجريت بجامعة النيل، وتم تصعيده على مستوى الجمهورية من بين 19 مشروعا بحثيا للمشاركة فى مسابقة إنتل 2017، التي ستقام بمكتبة الإسكندرية 12 مارس المقبل، والتى تعتبر التصفيات النهائية لتمثيل والوطن العربى على مستوى العالم فى المسابقة الدولية التى تقام فى ولاية لوس أنجلوس بأمريكا فى مايو 2017.

وعن فكرة مشروعه البحثى «المتحف الذكى» قال بيتر لـ"التحرير" إنه يتلخص فى تحويل المتحف إلى مركز معلومات عن طريق جعل الشخص يتفاعل ويتعايش مع المعروضات داخل المتحف، بوضع كود يسمى «كيو آر» أمام المعروضات، ثم ينقل الزائر، عن طريق تقريب هاتفه من الكود إلى عالم الأثر الذى يقف أمامه عن طريق لعبة أو 3D يحكى فيها معلومات عن قصته.

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التحرير

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