الصيادلة: ظاهرة غش الأدوية موجودة بكثرة

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قال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إن ظاهرة الغشّ أصبحت موجودة الآن بكثرة في مجال الأدوية، حيث أن الغشاش لا يفرق معه سوى تحقيق مكسب مادي فقط، مستكملًا: «ده واحد عاوز يحصل على أموال واللي يموت يموت، مش فارقة معاه».

أضاف عبيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «انفراد»، عبر فضائية «العاصمة»، أن وقف مصنع المتحدة الذي كان ينتج 45% من الاستهلاك المحلي للمحاليل في مصر بدون أسباب، وراء عمليات الغش، مشيرًا إلى أن هذا المصنع يحتاج لإعادة تشغيله فقط تأشيرة من وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين.

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أوضح أن نقابة الصيادلة قررت الموافقة المبدئية على شراء مصنع المتحدة كي يرى النور ويغطي احتياجات الشعب المصري من المحاليل، مشدّدًا على أن النقابة لا تهدف من شراءه الربح، بل السعي لتوفير العلاج الآمن للمواطنين.

تابع: «عاوزين الشعب المصري يجد دواء آمن وفعال، ينقذ المصريين من النقص الحاد من المحاليل، وزارة الصحة تتعمد تقول معنديش أزمة ومفيش نواقص».