أخبار عاجلة

مساء dmc - مجلس الوزراء يستعرض الأجندة التشريعية للحكومة التي ستقدمها للبرلمان -
كلاسيكو الأرض - البدري: عرض #الكلاسيكو على ONSPORT دعم كبير للجمهور المصري -
محمود طاهر في ندوة الشيخ زايد: لائحة النظام الأساسي مطابقة للقانون (صور) -
محمود طاهر: لا توجد بنود في اللائحة غرضها إقصاء أبناء النادي الأهلي -
مساء dmc - قرار جمهوري بمعاملة أمير الكويت كالمصريين .. بخصوص تملك بعض قطع الأرض -
كلاسيكو الأرض - البدري: التتويج بالدوري والكأس جاء بعد جهد كبير من اللاعبين -
أوباما يوجه رسالة لضحايا هجوم الدهس في برشلونة: سنقف بجواركم -
من هو المهاجر المغربي المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة؟ -
الانتهاء من تحصين 64 ألف رأس ماشية بدمياط (صور) -
وزير النقل: تعديل مواعيد القطارات بعد عيد الأضحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

الصيادلة: ظاهرة غش الأدوية موجودة بكثرة

Google+ Print
الصيادلة: ظاهرة غش الأدوية موجودة بكثرة الصيادلة: ظاهرة غش الأدوية موجودة بكثرة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إن ظاهرة الغشّ أصبحت موجودة الآن بكثرة في مجال الأدوية، حيث أن الغشاش لا يفرق معه سوى تحقيق مكسب مادي فقط، مستكملًا: «ده واحد عاوز يحصل على أموال واللي يموت يموت، مش فارقة معاه».

أضاف عبيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «انفراد»، عبر فضائية «العاصمة»، أن وقف مصنع المتحدة الذي كان ينتج 45% من الاستهلاك المحلي للمحاليل في بدون أسباب، وراء عمليات الغش، مشيرًا إلى أن هذا المصنع يحتاج لإعادة تشغيله فقط تأشيرة من وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين.

شاهد أيضا

أوضح أن نقابة الصيادلة قررت الموافقة المبدئية على شراء مصنع المتحدة كي يرى النور ويغطي احتياجات الشعب المصري من المحاليل، مشدّدًا على أن النقابة لا تهدف من شراءه الربح، بل السعي لتوفير العلاج الآمن للمواطنين.

تابع: «عاوزين الشعب المصري يجد دواء آمن وفعال، ينقذ المصريين من النقص الحاد من المحاليل، وزارة الصحة تتعمد تقول معنديش أزمة ومفيش نواقص».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كلاسيكو الأرض - البدري: عرض #الكلاسيكو على ONSPORT دعم كبير للجمهور المصري

كلاسيكو الأرض - البدري: عرض #الكلاسيكو على ONSPORT دعم كبير للجمهور المصري

مساء dmc - قرار جمهوري بمعاملة أمير الكويت كالمصريين .. بخصوص تملك بعض قطع الأرض

مساء dmc - قرار جمهوري بمعاملة أمير الكويت كالمصريين .. بخصوص تملك بعض قطع الأرض

آمنة نصير: مصر بها 4 ملايين مرتد (فيديو)

آمنة نصير: مصر بها 4 ملايين مرتد (فيديو)

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة : تم تشكيل لجنة مشتركة بين مصر والجابون لستهيل عبور البضائع

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة : تم تشكيل لجنة مشتركة بين مصر والجابون لستهيل عبور البضائع