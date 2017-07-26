بعد حديث «السيسي» عن أزمة الوراق.. برلماني: يجب توضيح كيفية تطوير الجزيرة للمواطنين

التحرير

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قال النائب محمود الصعيدي، عضو مجلس النواب عن دائرة «الوراق وأوسيم»، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد خلال مؤتمر الشباب الرابع فى الإسكندرية أنه لا تعرض للملكية الخاصة، وأنه يريد تطوير جزيرة الوراق لتصبح مثل الزمالك.

وأوضح الصعيدي، فى تصريح لـ«التحرير» أن الموضوع يحتاج إلى توضيح من الحكومة عن كيفية وأسلوب التطوير التى تسعي الدوله لتنفيذه، لافتًا إلى أن بعض أهالي الجزيرة لديهم قلق وعدم ثقة مما يحدث، ويعتقدون أن التطوير يعني طردهم من الجزيرة، وهذا غير صحيح، لأنه من الممكن تطويرها وأنت بداخلها.

وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة «الوراق وأوسيم»، أن الرئيس أكد على أن حق الجميع محفوظ، وتاريخ الدولة فى التطوير معروف، مشيرًا إلى ما حدث مع سكان ماسبيرو وحى الأسمرات خير دليل على التطوير الذى تقوم به الدولة بالمناطق العشوائية.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن «حجم التعديات التي أزالتها الحكومة خلال الفترة الماضية وصل إلى 2 مليون فدان، وعلى الأراضي 160 مليون متر».

وأضاف السيسي، خلال جلسة «اسأل الرئيس» بالمؤتمر الوطني الدوري الرابع للشباب «رؤية مصر 2030»، أن «الدولة والقانون كانا غائبين في التعديات على الأراضي الزراعي وأراضي الدولة وحرم النيل».

وأضاف أن «جزيرة الوراق حوالي 1400 فدان، ولو تم بناؤها جميعًا تخيلوا الصرف الصحي هيكون فين، في النيل طبعا، وهنشتكي من أمراض الكلى، والتلوث»، موضحًا أن «الوراق أكبر من الزمالك، ولما تم تخطيطها شوف الزمالك بقت عاملة إزاي، وجزيرة الوراق أرض زراعية، ولا يملك أي أحد التعدي على ملك أي مواطن، والدستور والقانون يمنعان ذلك».

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وتساءل: «إحنا عايزين الدولة تبقى دولة، وهنفضل نسمح بالتمدد العشوائي ولا لأ»، موضحًا أنه «في دول متقدرش تشيل فيها شجرة غير بإذن الحكومة، والدولة كانت غائبة فعلًا الفترة الماضية، وإحنا مش عايزين نبقى دولة كويسة ولا أيه، ونحن نحمل عبء وضع مسكوت عنه منذ فترة طويلة».

وشدد على أن «الدولة تريد استعادة كفاءة البحيرات الموجودة، فمثلًا بحيرة المنزلة لكي نستطيع استعادة كفاءتها، وإزالة الصرف الصحي منها والتعديات من عليها 100 مليار جنيه».

وتابع: «لن نسمح لأحد بإخراج أي مواطن من منزله، ولكن غير مقبول أن يتصدى أحد المواطنين لجهات تابعة للدولة»، موجهًا رسالة للشعب: «لا يمكن نسيب الميراث ده لأولادنا وعايزين نبقى أحسن».

وطالب السيسي من وزارة الدفاع توفير 12 طائرة للشباب لكي يروا مصر والعشوائيات التي بها، مؤكدًا أنه «يجب أن نستعيد هيبة الدولة، ولن نسمح بالمساس بهيبة وسلطان الدولة، وليه تتصدى للشرطة، فلك الحق تلجأ للقانون لأنه سيحميك».

وردًا على أن هناك شركة خاصة ستتولى جزيرة الوراق، قائلًا: «إحنا معندناش مشكلة تمويل، ولكن ينقص الفكرة والتنفيذ، وإحنا عايزينها الزمالك الجديدة، وكل واحد حقه محفوظ».

