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أديب: البنت بتقول المفروض أتخرج ألاقي وظيفة.. مش عاوزة عريس كمان؟

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أديب: البنت بتقول المفروض أتخرج ألاقي وظيفة.. مش عاوزة عريس كمان؟ أديب: البنت بتقول المفروض أتخرج ألاقي وظيفة.. مش عاوزة عريس كمان؟

التحرير

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن العالم الغربي يواكب تطورًا تكنولوجيًا كبيرًا، لافتًا إلى أن العالم صادف ثلاث موجات تطور، الأولي زراعية، ثم صناعية، وأخيرًا التكنولوجية، مشيرًا إلى أن حديث العالم الآن عن الموجة الرابعة، مستكملًا: «إحنا بقى في في أي موجة؟ طبعًا إحنا عارفين الإجابة».

أشاد أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»، مساء الثلاثاء، بكلمة الخبير الاقتصادي شريف دلاور، خلال جلسة الإصلاح الاقتصادي، في مؤتمر الشباب الرابع بالإسكندرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح ، لافتًا إلى أن انعدام الفكر والرؤية هو سبب ما آلت إليه الأوضاع.

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تابع: «لازم فكر الشباب يتغير ويبقى عنده مشاريع متوسطة وصغيرة، عشان الست اللي بتقول إن المفروض أتخرج ألاقي وظيفة.. طب مش عاوزة عريس كمان؟ تحبي إن الدولة يبقى من دورها إنها توفق راسين في الحلال؟ كون إن إحنا فقراء ده مش مبرر إننا لا نتقدم ولا نتطور».

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التحرير

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