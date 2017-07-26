كل ما تريد معرفته عن المدرسة اليابانية بالسويس (صور)

السويس - حسام الدين أحمد:

تواصل هيئة الأبنية التعليمية في السويس، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أعمال إنشاء المدرسة اليابانية بحي فيصل، والتي تقع على مساحة تزيد عن 1600 متر.

وتقع المدرسة الجديدة على أطراف مدينة السلام، وبدأت أعمال إنشائها في فبراير الماضي، ومن المنتظر طبقًا لبروتوكول التعاون بين هيئة الأبنية والإدارة الهندسية أن يتم تسليم مبناها الوحيد المكون من 4 طوابق لمديرية التربية والتعليم في السويس في 11 أكتوبر المقبل.

"المدرسة تقبل المستجدين بمراحل رياض الأطفال والابتدائية، ولم يتحدد أمر المرحلة الإعدادية بعد"؛ يقول عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم في السويس، ويضيف -في تصريحات لمصراوي الثلاثاء- أن لجنة وزارة التربية والتعليم ستقرر فتح الباب للمرحلة الإعدادية من عدمه قريبًا، ويلفت إلى النية لإلغاء بعض المكاتب الإدارية بالمدرسة الجديدة ما لم تكن ذات عائد أو فائدة، وتحويلها لفصول للمرحلة الإعدادية.

ويؤكد وحيد أن المصروفات بالمدرسة الجديدة لن تقل عن 2000 جنيه للطالب، مشيرًا إلى قبول الطلاب المحولين من المدارس الأخرى.

وعن نظام التعليم بالمدرسة الجديدة، قال وحيد: "يدرس الطلاب بها نفس المناهج المعتمدة في المدارس التجريبية، دون أي تغيير"، نافيًا صحة دراسة المناهج العلمية اليابانية بالمدرسة الجديدة بعد تعريبها، وأضاف: "هذا النوع من المدارس يمتاز فقط ببرامج الأنشطة اليابانية". ​