عبدالمنعم سعيد: توصيات مؤتمر الشباب "تغيير جغرافي" للمحافظات

كتب-عبد الله قدري:

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، إن تركيز مؤتمر الشباب على الانعقاد بمدينة إسكندرية، له طابع خاص بهذه المناطق التي لا بد من وضعها على خريطة التطوير والإصلاح.

وأضاف سعيد في تصريحات لمصراوي، أن مؤتمر الإسكندرية يعد امتدادًا لمؤتمرات الشباب في الإسماعيلية وأسوان، وهو ما يعني أن هناك توجه محلي من قبل الدولة نحو هذه الأقاليم لدراسة مشاكلها وخاصة إقليم الدلتا، وتقديم مشروعات خاصة لأهالي هذه الأقاليم.

وأكد أن التوصيات وحزمة المشروعات التي أعلنها الرئيس السيسي، تعد بمثابة تغيير جغرافي للمحافظات.

وشارك الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، في الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني الدوري الرابع للشباب الذي انعقد بالإسكندرية خلال يومي 24 و25 يوليو الجاري.

وكرم الرئيس السيسي اسم الإعلامية الراحلة صفاء حجازي رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق.

كما قام الرئيس بتكريم عدد من الشباب المبدعين والمتميزين في مجموعة من المجالات، وهم اللاعبة نور الشربينى، والطالبة آية طه مسعود، والمهندس عبد الله سعيد حسن، ومهندسة الديكور شيماء كمال أبو الخير، والشاب بيتر ابراهيم كمال، والدكتورة رشا السيد أحمد الشرقاوي، والشاب ياسين الزغبي، ومنحهم بمنحهم شهادات تكريم.

ثم ألقي الرئيس عقب ذلك كلمة، حرص خلالها على الإشارة إلى أن المؤتمر في دورته الحالية ناقش موضوعين مهمين، وهما الإصلاح الاقتصادى وصناعة الدولة الفاشلة، حيث أكد أن هناك ارتباط وثيق بين هذين الموضوعين، مشيراً إلى محاولات هدم الدولة المصرية وإدخالها فى حلقة مفرغة من المشكلات.

وطالب الرئيس المثقفين والإعلام بضرورة التركيز على هذين الموضوعين لتوعية المصريين بخطورة إسقاط الدولة المصرية وحتمية إجراء الاصلاحات الاقتصادية، مؤكداً أن أحداً لن يقدر على هزيمة الشعب المصرى وإرادته.​​