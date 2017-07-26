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رئيس الوزراء الإيطالي يستقبل السراج غدًا

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء الإيطالي يستقبل السراج غدًا

12:03 ص الأربعاء 26 يوليو 2017

رئيس الوزراء الإيطالي يستقبل السراج غدًا

رئيس الوزراء الإيطالى باولو جينتيلوني

روما - (د ب أ):
أعلنت الايطالية أن رئيس الوزراء الإيطالى باولو جينتيلوني سيستقبل، غدًا الأربعاء، في العاصمة روما رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوافق الوطني الليبية، فائز السراج.

من جانبه، أشار وزير خارجية حكومة الوفاق، محمد طاهر سيالة، في تصريح مقتضب لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، إلى أن الزيارة، غداة اجتماع السراج مع المشير خليفة حفتر المعين من قِبل مجلس النواب، بشرق البلاد، قائدا لـ"الجيش الوطني الليبي" بالقرب من العاصمة باريس، تأتي استجابة لدعوة إيطالية.

وكان السراج وحفتر قد اتفقا على وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، باستثناء الحرب ضد الجماعات الارهابية، وذلك وفقا لإعلان مشترك صدر عقب محادثات توسط فيها الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون.

كما اتفق السراج والمشير حفتر على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في اقرب وقت ممكن.

وغرقت ليبيا في حالة من الفوضى منذ إسقاط الديكتاتور معمر القذافي في ثورة عام 2011، وأصبحت ملاذا للجماعات المسلحة، بما في ذلك الجهاديين، ونقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الذين يغامرون بعبور البحر المتوسط المميت في كثير من الأحيان إلى أوروبا.

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