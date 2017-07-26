عشرات القتلى والجرحى في مدينة الرقة السورية

دمشق - (د ب أ):

أحبطت قوات سورية الديمقراطية "قسد" هجوماً هو الأعنف لتنظيم "داعش" على جبهة حي نزلة شحادة جنوب مدينة الرقة شمال شرق سورية اليوم الثلاثاء وسقوط عشرات القتلى والجرحى من المقاتلين والمدنيين.

وقال قائد عسكري من "قسد" لوكالة الأنباء الالمانية إن "قوات قسد أحبطت هجوماً لعناصر تنظيم داعش على حي نزلة شحادة جنوب مدينة الرقة الذي تسيطر عليه قوات سورية الديمقراطية حيث قام عناصر داعش بالالتفاف على قواتنا مستخدمين نفق إلا أن قواتنا اكتشفتهم خلال خروجهم من النفق وتم قتلهم جميعا وهم 7 عناصر".

وأكد القائد العسكري أن مسلحي داعش شنوا هجوماً هو الأعنف على الحي الذي فقدوا السيطرة عليه لأول أمس مستخدمين ثلاث سيارات مفخخة وتم قتل 13 عنصر من مجموعاته المهاجمة".

إلى ذلك قالت مصادر في المعارضة السورية إن "أكثر من 17 عنصراً من قوات سورية الديمقراطية في هجوم لتنظيم داعش على حي نزلة شحادة 14 منهم قتلوا في تفجير السيارات المفخخة والعبوات الناسفة التي زرعها عناصر تنظيم داعش قبل انسحابهم من الحي".

وأكدت المصادر أن أكثر "من20 مدنيا قتلوا اليوم الثلاثاء بألغام تنظيم داعش وقصف جوي للتحالف وآخر تابع للقوات الجوية السورية في مناطق مختلفة من الرقة، فقد قتل 8 مدنيين من عائلتين في انفجار لغم أرضي مزروع بشكل مسبق من قبل عناصر التنظيم، وذلك أثناء محاولتهم الخروج من حي نزلة شحادة في مدينة الرقة".

وأضافت المصادر "قتل 5 اشخاص من عائلة واحدة استشهدوا، بقصف لطائرات التحالف، الذي استهدف منزلهم بحي الدرعية غرب مدينة الرقة في حين استشهدت طفلة ووالدتها بقصف مماثل طال قرية الخميسية الجنوبي الشرقي".

وفي ريف الرقة الشرقي قتل 5 اشخاص في بلدة البوحمد جنوب شرق مدينة الرقة في قصف جوي لطائرات قيل انها للجيش السوري خلال قصف تمهيدي لتقدم القوات الحكومية السورية في قرى ريف الرقة ، كما قتلت سيدة واطفالها الثلاث غرقا في نهر الفرات صباح اليوم الثلاثاء جراء انقلاب القارب الذي كانوا يستقلونه، في الجهة المقابلة لقرية حويجة شنان خلال محاولتهم العبور باتجاه مناطق سيطرة قوات سورية الديمقراطية.