الخارجية الأمريكية تنفي شائعات عن تفكير تيلرسون في الاستقالة

واشنطن - (د ب أ):

نفت وزارة الخارجية الأمريكية صحة تقارير تحدثت عن أن وزير الخارجية ريكس تيلرسون يدرس الاستقالة من منصبه.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية هيذر ناويرت إن تيلرسون ينتوي البقاء في منصبه، ووصفت التقارير التي تحدثت عن استقالته بأنها خاطئة، وأضافت أن وزير الخارجية يشعر بالالتزام حيال مهام منصبه.

يذكر أن هناك تقارير منذ أسابيع عديدة تحدثت عن أن تيلرسون يشعر بالإحباط حيال التعاون مع الرئيس دونالد ترامب والبيت الأبيض، وزادت محطة (سي إن إن) مطلع الأسبوع من حرارة الشائعات حول استقالة تيلرسون بإذاعتها تقريرا عن هذا الموضوع لكنها استندت إلى تصريحات غامضة لمصدرين مجهولين قالا إنها لن تكون مفاجأة لهما عندما يستقيل تيلرسون قبل نهاية العام الحالي.

يشار إلى تكرار ظهور خلافات علنية بين تيلرسون وترامب خلال الأشهر الماضية، ومنها على سبيل المثال إعلان تيلرسون تأييده لبقاء الولايات المتحدة في اتفاقية باريس لحماية المناخ، والتي أعلن ترامب الخروج منها، كما ظهر الخلاف بين الرجلين أيضا في أزمة الخليج، إذ انتقد الرئيس قطر، فيما دعا تيلرسون كل الأطراف إلى ضبط النفس.