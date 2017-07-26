أخبار عاجلة

مساء dmc - مجلس الوزراء يستعرض الأجندة التشريعية للحكومة التي ستقدمها للبرلمان -
كلاسيكو الأرض - البدري: عرض #الكلاسيكو على ONSPORT دعم كبير للجمهور المصري -
محمود طاهر في ندوة الشيخ زايد: لائحة النظام الأساسي مطابقة للقانون (صور) -
محمود طاهر: لا توجد بنود في اللائحة غرضها إقصاء أبناء النادي الأهلي -
مساء dmc - قرار جمهوري بمعاملة أمير الكويت كالمصريين .. بخصوص تملك بعض قطع الأرض -
كلاسيكو الأرض - البدري: التتويج بالدوري والكأس جاء بعد جهد كبير من اللاعبين -
أوباما يوجه رسالة لضحايا هجوم الدهس في برشلونة: سنقف بجواركم -
من هو المهاجر المغربي المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة؟ -
الانتهاء من تحصين 64 ألف رأس ماشية بدمياط (صور) -
وزير النقل: تعديل مواعيد القطارات بعد عيد الأضحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الخارجية الأمريكية تنفي شائعات عن تفكير تيلرسون في الاستقالة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الخارجية الأمريكية تنفي شائعات عن تفكير تيلرسون في الاستقالة

12:01 ص الأربعاء 26 يوليو 2017

الخارجية الأمريكية تنفي شائعات عن تفكير تيلرسون في الاستقالة

وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون

واشنطن - (د ب أ):
نفت وزارة الخارجية الأمريكية صحة تقارير تحدثت عن أن وزير الخارجية ريكس تيلرسون يدرس الاستقالة من منصبه.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية هيذر ناويرت إن تيلرسون ينتوي البقاء في منصبه، ووصفت التقارير التي تحدثت عن استقالته بأنها خاطئة، وأضافت أن وزير الخارجية يشعر بالالتزام حيال مهام منصبه.

يذكر أن هناك تقارير منذ أسابيع عديدة تحدثت عن أن تيلرسون يشعر بالإحباط حيال التعاون مع الرئيس دونالد والبيت الأبيض، وزادت محطة (سي إن إن) مطلع الأسبوع من حرارة الشائعات حول استقالة تيلرسون بإذاعتها تقريرا عن هذا الموضوع لكنها استندت إلى تصريحات غامضة لمصدرين مجهولين قالا إنها لن تكون مفاجأة لهما عندما يستقيل تيلرسون قبل نهاية العام الحالي.

يشار إلى تكرار ظهور خلافات علنية بين تيلرسون وترامب خلال الأشهر الماضية، ومنها على سبيل المثال إعلان تيلرسون تأييده لبقاء الولايات المتحدة في اتفاقية باريس لحماية المناخ، والتي أعلن ترامب الخروج منها، كما ظهر الخلاف بين الرجلين أيضا في أزمة الخليج، إذ انتقد الرئيس قطر، فيما دعا تيلرسون كل الأطراف إلى ضبط النفس.

هذا المحتوى من

Lata2ef Mosawara

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الحريري: نؤكد على استمرار شراكتنا في محاربة "داعش"

    أخبار

  • ترامب يؤكد استمرار الدعم الأمريكي للبنان

    أخبار

  • اللجنة القضائية بـ"الشيوخ الأمريكي" تستدعي الرئيس السابق لحملة ترامب

    أخبار

  • الخارجية الأمريكية: ترامب ملتزم بإيجاد حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

    أخبار

إعلان

8d1a9ae723.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة إسبانيا بعد الهجوم الإرهابي

ترامب: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة إسبانيا بعد الهجوم الإرهابي

من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟

من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا