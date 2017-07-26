مصادر أمنية لـ "مصراوي": تدمير المعقل الرئيسي لتنظيم بيت المقدس بسيناء

(مصراوي)

كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى، أن القوات المسلحة حققت نجاحات عسكرية كبيرة خلال حملة "حق الشهيد 4"، المستمرة حالياً جنوب العريش بتدمير المعقل الرئيسي لتنظيم بيت المقدس الذي اتخذ من مزارع "المسمي" مقرًا رئيسيًا لما يُعرف بولاية سيناء التابعة لـ"داعش".

وقالت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، إن معلومات وردت بتواجد عناصر إرهابية بمنطقة مزارع الزيتون جنوب العريش، وفي ضوء ذلك، شنت القوات المسلحة حملة مكبرة جديدة وهي حملة حق الشهيد الرابعة لتدمير البنية الأساسية لتنظيم بيت المقدس فنجحت القوات من اقتحام أخطر معاقل التنظيم بمزارع المسمي.

وأوضح المصدر أن القوات المسلحة فوجئت خلال الفترة الماضية بوجود تحصينات خرسانية وحديدية كبيرة فوق وتحت الأرض من خنادق وملاجئ ومستشفيات ميدانية، لافتًا أن الجيش نجح في تدمير مخازن الذخيرة ،والسلاح وورش تصنيع المتفجرات.

كما لفت المصدر إلى تدمير ورش إصلاح دراجات نارية وسيارات، وورش تصنيع عبوات ناسفة ومستشفيات ميدانية، مؤكدًا أن مزارع "المسمي" أخطر بؤرة إرهابية لتنظيم بيت المقدس بمنطقة مزارع الزيتون جنوب العريش، تليها مزارع جهاد أبو طبل المزمع اقتحامها، وباقي المناطق الخطيرة داخل هذه المنطقة التي يبلغ طولها 30 كم وبعمق 20 كم جنوب العريش، والتي تمثل المستنقع الإرهابي الخطير لتنظيم بيت المقدس، فضلًا عن منطقة الكيلو 17 الخطيرة بمدخل مدينة العريش.