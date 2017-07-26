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عازر: اهتمام الرئيس بالشباب يأتي من إيمانه بدورهم في صنع المستقبل

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مصراوي Masrawy

عازر: اهتمام الرئيس بالشباب يأتي من إيمانه بدورهم في صنع المستقبل

11:53 م الثلاثاء 25 يوليو 2017

عازر: اهتمام الرئيس بالشباب يأتي من إيمانه بدورهم في صنع المستقبل

كتبت-مروة شوقي:قالت النائبة مارجريت عازر، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم ، إن الرئيس عبد الفتاح ، يدرك أهمية الشباب كونهم قادة المستقبل، وحرصه على التواصل معهم من خلال المؤتمرات الدورية بهدف إعداد جيل قادر على صناعة القرار يشارك في الرؤية المستقبلية لمصر.وأشارت عازر، في تصريحات لمصراوي اليوم الثلاثاء، إلى أن حجم التحديات التي تمر بها مصر "كبيرة جدًا"، عقب سنوات عجاف حتى بدأت في النهوض وتحقيق النجاحات باستيراتيجية جديدة في عهد السيسي، مضيفة: "على عاتقنا جميعًا مسئولية الحفاظ على وطننا، وهو ما يحفز الرئيس على حث الشباب بالمحافظة على مصر كونها تتعرض لمؤامرات يجب الانتباه لها ومواجهتها بالانتماء والعمل".وبحسب عضو ائتلاف "دعم مصر"، فإن إلقاء الرئيس أمانه حماية الوطن على عاتق الشباب، حتى يدركون أن بلدهم مستهدفة كونها دولة محورية، "ولذا فإن الجيل الحالي سيتحمل العديد من الصعاب لصنع مستقبل أفضل لهم".وشارك الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، في الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني الدوري الرابع للشباب الذي انعقد بالإسكندرية خلال يومي 24 و25 يوليو الجاري.وكرم الرئيس السيسي اسم الإعلامية الراحلة صفاء حجازي رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق.كما قام الرئيس بتكريم عدد من الشباب المبدعين والمتميزين في مجموعة من المجالات، وهم اللاعبة نور الشربينى، والطالبة آية طه مسعود، والمهندس عبد الله سعيد حسن، ومهندسة الديكور شيماء كمال أبو الخير، والشاب بيتر ابراهيم كمال، والدكتورة رشا السيد أحمد الشرقاوي، والشاب ياسين الزغبي، ومنحهم بمنحهم شهادات تكريم.ثم ألقي الرئيس عقب ذلك كلمة، حرص خلالها على الإشارة إلى أن المؤتمر في دورته الحالية ناقش موضوعين مهمين، وهما الإصلاح الاقتصادى وصناعة الدولة الفاشلة، حيث أكد أن هناك ارتباط وثيق بين هذين الموضوعين، مشيراً إلى محاولات هدم الدولة المصرية وإدخالها فى حلقة مفرغة من المشكلات.وطالب الرئيس المثقفين والإعلام بضرورة التركيز على هذين الموضوعين لتوعية المصريين بخطورة إسقاط الدولة المصرية وحتمية إجراء الاصلاحات الاقتصادية، مؤكداً أن أحداً لن يقدر على هزيمة الشعب المصرى وإرادته.

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مصراوي Masrawy

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