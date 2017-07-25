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إزالة تلوث زيتي بنيل الأقصر.. وتشكيل فريق للتفتيش على العائمات النهرية

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مصراوي Masrawy

إزالة تلوث زيتي بنيل الأقصر.. وتشكيل فريق للتفتيش على العائمات النهرية

11:23 م الثلاثاء 25 يوليو 2017

إزالة تلوث زيتي بنيل الأقصر.. وتشكيل فريق للتفتيش على العائمات النهرية

تلوث زيتي بالنيل - ارشيفية

القاهرة - أ ش أ: 

أصدر الدكتور خالد فهمى وزير البيئة توجيهاته باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أى تلوث ينتج عن غرق العائمة النهرية ميناس بالأقصر، حيث ورد بلاغا لغرفة العمليات المركزية بجهاز شئون البيئة أفاد بميل تلك العائمة .

وعلى الفور تم إرسال لجنة من الفرع الإقليميى لجهاز شئون البيئة بالأقصر بالتنسيق مع مجلس مدينة الأقصر وإدارة شئون البيئة وهيئة حماية نهر النيل وشرطة البيئة والمسطحات للمعاينة وإتخاذ الإجراءات اللازمة ، حيث تبين للجنة غرق ثلث العائمة وتلاحظ وجود تسرب لبعض المواد البترولية بجوار العائمة.

وأكدت الدكتورة كوثر حفنى رئيس الإدارة المركزية للازمات والكوارث البيئية انه تم تكليف مركز السلام لمكافحة التلوث بالزيت للعمل على تنظيف ومكافحة اى تلوث نتج عن الحادث ، حيث تم فرد الحواجز الماصة حول العائمة لمنع انتشار التلوث أو وصوله إلى محطات مياه الشرب، وقد تم الانتهاء من أعمال تأمين المنطقة وإزالة التلوث وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه العائمة.

وأوضحت رئيس الإدارة المركزية للازمات والكوارث البيئية انه تم عمل مسح للمنطقة حول العائمة للتأكد من خلو المنطقة من التلوث ، مؤكدة ان جميع محطات مياه الشرب تعمل بشكل طبيعى نظرا لبعد اقرب محطة عن العائمة بحوالى 1000 متر، حيث تم تأمين مآخذ المياه بفرد الحواجز الماصة كإجراء احترازي.

وأشارت حفني إلى انه تم تكليف فريق عمل من التفتيش البيئي علي العائمات النهرية للتأكد من التزامها بالمعايير البيئية وحصر العائمات الرأسية علي المراسي النهرية والتي لم تعمل منذ فتره طويلة واتخاذ الإجراءات الأزمة لعدم تكرار مثل هذه الحوادث وجارى متابعة الموقف.​

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