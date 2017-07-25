محافظ دمياط يستقبل خبيرًا هولنديًا لدعم مشروع الإصلاح الإداري

جانب من حوار محافظ دمياط وخبيرًا هولنديًا

دمياط - محمد إبراهيم:

استقبل محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، اليوم الثلاثاء، الخبير الهولندي خيريت يان تشخيب، قائد فريق مشروع دعم الإصلاح الإداري والتنمية المحلية بمصر، وأميرة الصيرفي كبيرة خبراء المشروع، لبحث سبل تطوير الجهاز الإداري بديوان عام محافظة دمياط وجميع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والقري التابعة للمحافظة وكذلك البرنامج التدريبي على مهارات القيادة.

وقال المحافظ، خلال اللقاء، إنه يدعم تأهيل الشباب لشغل المناصب القيادية بالمحافظة، وعرض مشروع تدريب 40 شابا وفتاة من داخل الإدارة المحلية في الفترة من شهر أغسطس حتى أكتوبر المقبل، وذلك استكمالا للدورات التدريبية السابقة والتي قام بها المشروع بكل من محافظات المنوفية والإسماعيلية والمنيا والتي تخرج منها 190 شابًا وفتاة من القيادات العليا والصف الثاني بمشاركة نسائية وصلت إلى نسبة 40% من مجموع المشاركين.

جرى خلال اللقاء الاتفاق على خطة لتدريب العاملين بمراكز خدمة المواطنين والتي تستهدف العاملين بشباك التعامل مع المواطنين تحت شعار (خدمة مع ابتسامة).

ومن المقرر أن يفتتح محافظ دمياط خلال الأيام المقبلة 4 مراكز تكنولوجية جديدة بمختلف أنحاء المحافظة لتقديم خدمة جيدة المواطنين داخل الوحدات المحلية لعدد من مراكز ومدن الإقليم.​