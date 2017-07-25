الأولى على الثانوية "تكريم خاص": "الرئيس قالي ادعيلي"

كتبت - مادي غيث:

أبدت الطالبة آية طه، الأولى على الشهادة الثانوية العامة "تكريم خاص"، سعادتها بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لها في حفل ختام المؤتمر الوطني الرابع للشباب، والذي انعقد بمدينة الإسكندرية.

وقالت آية طه في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الثلاثاء: "مش مصدقة نفسي، كنت في غاية السعادة عند مقابلة الرئيس، لأنني كنت أتمنى هذا اللقاء منذ فترة كبيرة".

وأضافت الأولى على الثانوية العامة، أنها طلبت من الرئيس سيارة خاصة لنقلها إلى الجامعة نظرا لظروف عمل والدها، كما طلب والدها منه علاج ابنته خارج مصر.

ولفتت آية إلى أنها كتبت كل مطالبها وسلمتها إلى الشاب ياسين الزغبي، الذي جمع كل طلبات الشباب وسلمها إلى الرئيس السيسي في افتتاح المؤتمر.

وأضافت: "الرئيس قال لي عند نزوله من مسرح الحفل: ادعيلي"، مشيرة إلى أنه تمنى لها التوفيق خلال دراستها بالجامعة.

وشارك الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، في الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني الدوري الرابع للشباب الذي انعقد بالإسكندرية خلال يومي 24 و25 يوليو الجاري.

وكرم الرئيس عددًا من الشباب المبدعين والمتميزين في مجموعة من المجالات، وهم اللاعبة نور الشربيني، والطالبة آية طه مسعود، والمهندس عبد الله سعيد حسن، ومهندسة الديكور شيماء كمال أبو الخير، والشاب بيتر ابراهيم كمال، والدكتورة رشا السيد أحمد الشرقاوي، والشاب ياسين الزغبي، ومنحهم بمنحهم شهادات تكريم.