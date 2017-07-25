الأهلي يتخطى الوحدة الإماراتي بهدفين في البطولة العربية

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تغلب الأهلي على الوحدة الإماراتي، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «السلام» ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات البطولة العربية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 22 يوليو وحتى 6 أغسطس.

أحرز عمرو بركات هدف المارد الأحمر في الدقيقة 32 من تسديدة سكنت الزاوية اليسرى لحارس الوحدة.

وفي الشوط الثاني، واصل الأهلي ضغطه لاحراز مزيد من الأهداف، قبل أن يتمكن إسلام محارب من احراز الهدف الثاني في الدقيقة 83، بعد تمريرة رائعة من حسام غالي، لينتهي اللقاء بنتيجة 2/0.

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بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 3 نقاط يحتل بهم المركز الثاني بالتساوي مع نصر حسين داي الجزائري، بينما يتصدر الفيصلي الأردني المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما يحتل الوحدة المركز الأخير في المجموعة دون رصيد من النقاط.



