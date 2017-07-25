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هشام محمد: غالي ومتعب كلمة السر في انتقالي للأهلي

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هشام محمد: غالي ومتعب كلمة السر في انتقالي للأهلي هشام محمد: غالي ومتعب كلمة السر في انتقالي للأهلي

التحرير

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قال هشام محمد، لاعب وسط المقاصة، والمنتقل حديثًا للنادي الأهلي،  أنه رفض المقابل المادي الكبير الذي عرضه عليه ، رغبة منه في العودة للقلعة الحمراء.

وأضاف خلال تصريحاته لإذاعة «إنيرجي»، أن دخول الزمالك في الصفقة بقوة لم يغير شيئًا في حسم موقفه بالانتقال للأهلي، موضحًا أن الثلاثي حسام غالي، وعماد متعب، وحسين السيد، تواصلوا معه لاتمام انتقاله، وكان لهم دورًا بارزًا في حسم الصفقة.

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وأكد «محمد»، أن منافسته مع حسام غالي، وحسام عاشور، وعمرو السولية بالطبع ستكون في مصلحة الفريق، وأنه ينتظر المشاركة في التدريبات للتعرف على مركزه بالفريق.

وأوضح، أنه رحل عن النادي الأحمر بسبب تعرضه للإصابة ووفاة شقيقه، وهو ما جعله يمر بأزمة نفسية.

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التحرير

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