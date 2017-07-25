مصراوي Masrawy

15 توصية من السيسي بختام مؤتمر الشباب: تعديل حدود المحافظات.. وحزمة مشروعات 09:56 م الثلاثاء 25 يوليه 2017

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- عبد الله قدري:أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، توصيات المؤتمر الوطني الرابع للشباب، والذي عُقد بمدينة الإسكندرية على مدار يومين.ووجه الرئيس السيسي، الحكومة مستعينة بنخبة من الشباب لتنفيذ استراتيجية مصر 2030، وتكثيف جهودها لإحداث التطوير اللازم في مدينة الإسكندرية.وجاءت التوصيات التي ذكرها الرئيس السيسي كالتالي:1- دعم الدولة الكامل لمنتدى حوار شباب العالم، الذي دعا إليه شباب مصر، ودعوة ملوك وأمراء ورؤساء وزعماء الدول الشقيقة والصديقة لحضور المنتدى، ومشاركة شبابنا الواعد حلمهم فى تكامل الحضارات والنقاش الجاد من أجل صياغة رسالة سلام ومحبة.2- تكليف الحكومة مستعينة بنخبة من الشباب بوضع آلية لمتابعة تنفيذ إستراتيجية 2030، وتقييمها بشكل دورى في ضوء المعطيات والمتغيرات المحلية والعالمية، والتأكيد على ربط برامج الحكومات لمتعاقبة مع الإستراتيجية.3- تكثيف جهود الحكومة والدولة في إحداث التطوير اللازم لمحافظة الإسكندرية من خلال الآتى:أ‌- زيادة الحيز العمرانى للمدينة بمساحة 18 ألف فـدان.ب‌- اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية لتطوير المحاور المرورية بدءاً من ترام الإسكندرية / قطار أبو قير / محور المحمودية وإستكمال كافة الدراسات الخاصة بها بحد أقصى نهاية عام 2017.جـ- استكمال تطوير المناطق العشوائية (بشاير الخير) بإجمالي 7500 وحدة والإنتهاء منها فى منتصف عام 2018.4- البدء في تطوير مدينة رشيد الأثرية على أن ينتهى العمل فيها بحد أقصى 3 سنوات من تاريخه.5- الانتهاء من مشروعات المناطق الصناعية بمحافظة البحيرة بمساحة تصل إلى 1000 فدان وطرحها تباعاً للإستثمار خلال عامين على الأكثر بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية.6- البدء الفوري في استكمال الدراسات التنفيذية لمشروع تنمية غرب مصر، تمهيداً لوضع المشروع حيز التنفيذ متضمناً المناطق اللوجستية والاستثمارية والتجمعات العمرانية.7- البدء الفوري في طرح أراضى المنطقة الإستثمارية بمساحة 10 آلاف فدان في مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بإمتداد 25 كم على الساحل قبل نهاية هذا العام، وبما يتيح حوالى 250 ألف فرصة عمل عند إكتمال هذا المشروع.8- تشكيل لجنة من وزارات ( الدفــاع / الإسكان / التنمية المحلية / محافظة الغربية) لدراسة قيود الإرتفاع بالمحافظة وإيجاد بدائل لظهير صحراوى لها على أن تنتهى الدراسة خلال 3 شهور بهدف التوسع العمرانى بالمحافظة مع الحفاظ على الرقعة الزراعية.9- قيام الحكومة بالنظر والدراسة الفورية لجميع المطالب والشكاوى التي تقدم بها كل من أهالي محافظات إقليم غرب الدلتا والتي تم تسليمها للشاب ياسين الزغبـى، وإفادة الرئيس خلال أسبوع بالموقف والإجراءات التي تم اتخاذها.10- قيام الحكومة بالبدء بشكل عاجل في إعداد تخطيط متكامل لإنشاء كيان ثقافي شامل بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة يشمل [الأوبرا / المكتبة / المسرح / مراكز التراث/ المتحف/ ورش الإبداع]، هذا بالإضافة إلى الإعداد والتخطيط لإنشاء كيان ثقافي ومعرفي مصغر مماثل في المدن الجديدة الجارى إنشاؤها في محافظات صعيد مصر على أن يتم الانتهاء من هذا التخطيط خلال شهر على الأكثر من تاريخه تمهيدا للبدء في التنفيــذ.11- قيام مجلس الوزراء بالانتهاء من إقرار التقسيم الإدارى الجديد لمحافظات مصر بما يشمله من إضافة ظهير صحراوي لمحافظات الصعيد وامتداد حدودها حتى البحر الأحمر وتعديل حدود باقي المحافظات، تمهيدا لعرضها على مجلس النواب في بداية دور الانعقاد القادم، وذلك كخطوة رئيسية في مجال دفع جهود التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية.12- إنشاء بورصـة زراعية على مساحة 57 فدان في منطقة مديرية التحرير بوادى النطرون والإنتهاء من المشروع خلال عام واحد فقط.

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