أخبار عاجلة

مساء dmc - مجلس الوزراء يستعرض الأجندة التشريعية للحكومة التي ستقدمها للبرلمان -
كلاسيكو الأرض - البدري: عرض #الكلاسيكو على ONSPORT دعم كبير للجمهور المصري -
محمود طاهر في ندوة الشيخ زايد: لائحة النظام الأساسي مطابقة للقانون (صور) -
محمود طاهر: لا توجد بنود في اللائحة غرضها إقصاء أبناء النادي الأهلي -
مساء dmc - قرار جمهوري بمعاملة أمير الكويت كالمصريين .. بخصوص تملك بعض قطع الأرض -
كلاسيكو الأرض - البدري: التتويج بالدوري والكأس جاء بعد جهد كبير من اللاعبين -
أوباما يوجه رسالة لضحايا هجوم الدهس في برشلونة: سنقف بجواركم -
من هو المهاجر المغربي المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة؟ -
الانتهاء من تحصين 64 ألف رأس ماشية بدمياط (صور) -
وزير النقل: تعديل مواعيد القطارات بعد عيد الأضحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الحريري: نؤكد على استمرار شراكتنا في محاربة "داعش"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الحريري: نؤكد على استمرار شراكتنا في محاربة "داعش"

11:12 م الثلاثاء 25 يوليه 2017

سعد الحريري

واشنطن (د ب أ):

أعرب رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري عن سروره للتأكيد على استمرار الشراكة مع الولايات المتحدة في محاربة "داعش" وكل أنواع الإرهاب.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ، الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء اللبناني في البيت الأبيض، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وقال ترامب، مرحبًا بالحريري: "إنه لشرف عظيم أن نستقبل رئيس الوزراء سعد الحريري اليوم وقد شاهدنا التقدم الكبير في لبنان وهذا أمر ليس سهلا في الوقت الذي يحارب فيه على جبهات عدة، وقد طور العلاقات بشكل حقيقي، العلاقات مع ممثلينا ومعي إنه لشرف استضافتك في المكتب البيضاوي".

ورد الحريري: "إنه لشرف أن نكون هنا معك سيدي الرئيس ومسرورون للتأكيد على أن شراكتنا في محاربة داعش وكل أنواع الارهاب مستمرة، ونأمل ان تستمر هذه الشراكة لما فيه خير المنطقة.

وآمل ان نتحدث بشكل أوسع عن هذه الأمور".

وهذه أول زيارة للحريري للولايات المتحدة منذ توليه منصبه في شهر نوفمبر العام الماضي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ترامب يؤكد استمرار الدعم الأمريكي للبنان

    أخبار

  • كاردينال فرنسي يشهد على معاناة المسيحيين بالموصل في حكم "داعش"

    أخبار

  • اللجنة القضائية بـ"الشيوخ الأمريكي" تستدعي الرئيس السابق لحملة ترامب

    أخبار

  • مقتل 23 داعشيًا في اشتباكات مع القوات الأفغانية

    أخبار

إعلان

a432d7b313.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة إسبانيا بعد الهجوم الإرهابي

ترامب: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة إسبانيا بعد الهجوم الإرهابي

من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟

من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا