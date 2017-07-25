الحريري: نؤكد على استمرار شراكتنا في محاربة "داعش"

واشنطن (د ب أ):

أعرب رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري عن سروره للتأكيد على استمرار الشراكة مع الولايات المتحدة في محاربة "داعش" وكل أنواع الإرهاب.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء اللبناني في البيت الأبيض، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وقال ترامب، مرحبًا بالحريري: "إنه لشرف عظيم أن نستقبل رئيس الوزراء سعد الحريري اليوم وقد شاهدنا التقدم الكبير في لبنان وهذا أمر ليس سهلا في الوقت الذي يحارب فيه على جبهات عدة، وقد طور العلاقات بشكل حقيقي، العلاقات مع ممثلينا ومعي إنه لشرف استضافتك في المكتب البيضاوي".

ورد الحريري: "إنه لشرف أن نكون هنا معك سيدي الرئيس ومسرورون للتأكيد على أن شراكتنا في محاربة داعش وكل أنواع الارهاب مستمرة، ونأمل ان تستمر هذه الشراكة لما فيه خير المنطقة.

وآمل ان نتحدث بشكل أوسع عن هذه الأمور".

وهذه أول زيارة للحريري للولايات المتحدة منذ توليه منصبه في شهر نوفمبر العام الماضي.