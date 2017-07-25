أخبار عاجلة

محمود طاهر في ندوة الشيخ زايد: لائحة النظام الأساسي مطابقة للقانون (صور) -
محمود طاهر: لا توجد بنود في اللائحة غرضها إقصاء أبناء النادي الأهلي -
مساء dmc - قرار جمهوري بمعاملة أمير الكويت كالمصريين .. بخصوص تملك بعض قطع الأرض -
كلاسيكو الأرض - البدري: التتويج بالدوري والكأس جاء بعد جهد كبير من اللاعبين -
أوباما يوجه رسالة لضحايا هجوم الدهس في برشلونة: سنقف بجواركم -
من هو المهاجر المغربي المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة؟ -
الانتهاء من تحصين 64 ألف رأس ماشية بدمياط (صور) -
وزير النقل: تعديل مواعيد القطارات بعد عيد الأضحى -
محمد شاكر: نعمل على استبدال الطاقة الشمسية بالكهربائية -
«مميش» يشارك في حفل تخرج الأكاديمية البحرية ببورسعيد (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

15مصابًا في قمع الاحتلال الإسرائيلي للمرابطين عند باب الأسباط

Google+ Print

مصراوي Masrawy

15مصابًا في قمع الاحتلال الإسرائيلي للمرابطين عند باب الأسباط

11:10 م الثلاثاء 25 يوليه 2017

15مصابًا في قمع الاحتلال الإسرائيلي للمرابطين عند باب الأسباط

أرشيفية

رام الله - (أ ش أ):
أصيب 15 شخصًا من المصلين والمرابطين عند باب الأسباط أحد الأبواب المؤدية للمسجد الأقصى بالقدس خلال تجدد قمع الاحتلال الإسرائيلي لهم وبشدة.

وقال شهود عيان لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن قوات الاحتلال استخدمت الرصاص المطاطي وقنابل الصوت وقنابل الغاز المسيل للدموع ووصل حتى الآن إلى مستشفى المقاصد بالقدس اكثر من 30 مصابا بينهم طفلة.

واعتقلت قوات الاحتلال المصور الصحفي فايز أبوركيلة فيما أصيبت الصحفية فاطمة البكري بقنبلة صوت في وجهها خلال تغطيتها للأحداث.

وتجددت المواجهات في أكثر من موقع قرب المسجد الأقصى حيث قمعت قوات الاحتلال المرابطين عند رأس العامود وباب حطة والجثمانية.

وكان المصلون قد تم تقدير عددهم بالآلاف وقت صلاة العشاء وقامت قوات الاحتلال بإغلاق باب الأسباط تدريجيا ووصلت الخيالة وسيارة مياه عادمة.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • روسيا تبدي استعدادها لتنظيم اجتماع بين عباس ونتنياهو في موسكو

    أخبار

  • إسرائيل تنتقد تصريحات الرئيس التركي بشأن المسجد الأقصى

    أخبار

  • عباس: يجب عودة الأمور بالمسجد الأقصى لما قبل موجة التوتر الأخيرة

    أخبار

  • الأمم المتحدة تحذر من حرب دينية بسبب "الأقصى"

    أخبار

إعلان

8a5b7da2b2.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أوباما يوجه رسالة لضحايا هجوم الدهس في برشلونة: سنقف بجواركم

أوباما يوجه رسالة لضحايا هجوم الدهس في برشلونة: سنقف بجواركم

من هو المهاجر المغربي المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة؟

من هو المهاجر المغربي المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة؟

الانتهاء من تحصين 64 ألف رأس ماشية بدمياط (صور)

الانتهاء من تحصين 64 ألف رأس ماشية بدمياط (صور)

التجمع: تشييع جثمان الدكتور رفعت السعيد غدًا بمسجد المقطم

التجمع: تشييع جثمان الدكتور رفعت السعيد غدًا بمسجد المقطم