15مصابًا في قمع الاحتلال الإسرائيلي للمرابطين عند باب الأسباط

رام الله - (أ ش أ):

أصيب 15 شخصًا من المصلين والمرابطين عند باب الأسباط أحد الأبواب المؤدية للمسجد الأقصى بالقدس خلال تجدد قمع الاحتلال الإسرائيلي لهم وبشدة.

وقال شهود عيان لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن قوات الاحتلال استخدمت الرصاص المطاطي وقنابل الصوت وقنابل الغاز المسيل للدموع ووصل حتى الآن إلى مستشفى المقاصد بالقدس اكثر من 30 مصابا بينهم طفلة.

واعتقلت قوات الاحتلال المصور الصحفي فايز أبوركيلة فيما أصيبت الصحفية فاطمة البكري بقنبلة صوت في وجهها خلال تغطيتها للأحداث.

وتجددت المواجهات في أكثر من موقع قرب المسجد الأقصى حيث قمعت قوات الاحتلال المرابطين عند رأس العامود وباب حطة والجثمانية.

وكان المصلون قد تم تقدير عددهم بالآلاف وقت صلاة العشاء وقامت قوات الاحتلال بإغلاق باب الأسباط تدريجيا ووصلت الخيالة وسيارة مياه عادمة.