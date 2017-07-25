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حكاية "لؤي".. أشهر من سأل الرئيس وصاحب "الثورة" بمستشفى أحرار الزقازيق (صور)

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مصراوي Masrawy

حكاية "لؤي".. أشهر من سأل الرئيس وصاحب "الثورة" بمستشفى أحرار الزقازيق (صور)

10:36 م الثلاثاء 25 يوليه 2017

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إعادة الألبوم

والد ابن المنوفية مُجالس كبار الدولة بمؤتمر الشباب: ابني حقق حلمًا بمقابلة الرئيس

الألبوم التالى

والد ابن المنوفية مُجالس كبار الدولة بمؤتمر الشباب: ابني حقق حلمًا

الشرقية - فاطمة الديب:

رغم أنه صاحب السؤال الأشهر لرئيس الجمهورية خلال أعمال مؤتمر الشباب، والذي اختتم فعالياته اليوم بمحافظة الإسكندرية، إلا أن الجميع هنا لا يعرف عن الدكتور لؤي محمد عبد الله حسن سوى طبيب قسم النساء والتوليد بمستشفى الأحرار التعليمي في مدينة الزقازيق، "ابن الناس" كما يلقبه مرضاه، والمعروف بخلقه ومحبة زملائه.لم يُدلِ أحد داخل المستشفى الكائن بمدينة الزقازيق بتفاصيل عن الدكتور لؤي، ربما لخشية كثيرين من عدسات صحفية تترقبهم، باحثة عن طبيب لم يكن سؤاله متوقعًا، حتى بعد أن قابل الرئيس نقد هذا الطبيب بـ "نوبة من الضحك" أعقبتها إجابة على السؤال دون امتعاض."حضرتك وعدتنا إن الظروف الاقتصادية والمعيشية ستتحسن وأننا سنمنحك فرصة عامين وبعدها ستتحسن الأمور، ولم نر أي تحسن؟"؛ هكذا سأل الدكتور لؤي رئيس الجمهورية عبد الفتاح ، مذكرًا الجميع بمواقف متشابهة واجهها الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وإن اختلف هذا الموقف برد فعل الرئيس، الذي رد ضاحكًا: "طيب يا لؤي ماشي.. يعني مفيش حاجة اتحسنت خالص؟"."أحدث ثورة من يوم ما جه"؛ حدثنا الدكتور ممتاز سليمان، أخصائي النساء والتوليد بالمستشفى عن زميله الدكتور لؤي، وأضاف: "من يوم ما انضم لينا وهو بيضيف لمسات مهمة للقسم، فتجده أكثرنا حرصًا على تثبيت بوسترات توعية للمرضى على جدران المستشفى، يجوب دومًا داخل القسم متابعًا لمستوى النظافة وإن كان في غير اختصاصه".وفيما يجمع زملاء الدكتور لؤي داخل مستشفى الأحرار على حسن خلقه ووطنيته، يؤكدون أن "سؤاله للرئيس خلال مؤتمر الشباب لم يكن وإن بدا انتقادًا إلا نابعًا عن حب حقيقي لهذا البلد"، فلؤي حسبما يذكر كثيرون هنا "ذو مستو اقتصادي جيد"، لكن أحساسه ومعايشته اليومية لمشكلات الناس ومنهم مرضاه هو ما دفعه لسؤال الرئيس بهذه الحدة.لؤي محمد عبدالله حسن يبلغ من العمر 30 عامًا، وهو من مواليد مدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية، تلقى تعليمه بالمملكة العربية ، كشف صفحته على "فيسبوك"، خلال أيام انعقاد مؤتمر الشباب في محافظة الإسكندرية، أنه كان بين حضور الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إذ نشر صورة علق عليها قائلاً: "في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الشباب كنت قاعد في الصف الأول.. كان على يميني السيد مصطفى شريف رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وعلى يساري الفريق محمد زكي قائد الحرس الجمهوري، وجنبي بكرسيين المهندس المهندس شريف إسماعيل دولة رئيس الوزراء، وجنبه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي. الجلسة الافتتاحية كانت ساعة كاملة من 11 إلى 12".وكان سؤال لؤي هو الأشهر بين الأسئلة التي تلقاها الرئيس للإجابة عليها خلال المؤتمر، وجاء: "حضرتك وعدتنا إن الظروف الاقتصادية والمعيشية ستتحسن وأننا سنمنحك فرصة عامين وبعدها ستتحسن الأمور، ولم نر أي تحسن".وعلق الرئيس السيسي بقوله: "يعني مشفتش يا لؤي أي حاجه خالص، بس خلينا نقول إن الدوا مر وقاسي لكن الأمور بإذن الله هتكون كويسة".ولفت الرئيس السيسي إلى أن المشروعات القومية التى نفذتها الدولة وتعمل عليها الآن عمل بها 3 ملايين مصري، وتابع: "قاعدة محمد نجيب نفذتها شركات مدنية تحت إشراف الجيش"، مضيفًا: "فى حاجات كتير كنا بنقولها وحاجات مش بنقولها، وهيجى الوقت المناسب عشان الناس تعرفها" وتابع الرئيس رده على لؤى: "إذا كنا بنتكلم عن إجراءات الحماية ده أقصى حاجة فى مقدرة .. ولكن ده كفاية؟! لأ طبعًا نتمنى أكثر من كده بكتير.. وسؤالك يا لؤي أنا مقدره وأنا مرضتش أصدمكم من الأول والواقع كان قاسى جدًا".وأضاف الرئيس في الجلسة، :"لؤي سيصبح مشهورًا للغاية ومحط اهتمام من الجميع".وسبق أن شارك "لؤي" في مبادرة "الشرقية خالية من فيروس سي" لمدة عامين، كان يستمع خلالهما لشكاوى الأهالي بالإضافة إلى فحصهم، قبل أن ينضم حاليًا إلى جمعية "من أجل ".

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