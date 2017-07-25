«دعم مصر» يدعو السيسي لإنشاء حزب سياسي

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دعا صلاح حسب الله، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي لتأسيس حزب سياسي.

وقال حسب الله، في مُداخلة هاتفية اليوم الثلاثاء ببرنامج «رأي عام»، على قناة «تن»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد: «الرئيس لا يفكر في إنشاء حزب سياسي، إلا أنني أدعوه للتفكير في ذلك».

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وأضاف: «أتمنى من الرئيس السيسي أن يُكوّن حزبا سياسيا يجمع كل هؤلاء الشباب ويكون بينهم الخبرة، وخاصة ذلك الفاقد للبوصلة، نحن في أمس الحاجة لذلك».

وتابع المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر: «أتمنى يفكر الرئيس في هذا الموضوع»، مواصلًا: «الرئيس يرغب في ظهير شعبي وليس ظهيرا حزبيا، ولكني أتمنى أن يٌقيم حزبا سياسيا».