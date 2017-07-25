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«دعم مصر» يدعو السيسي لإنشاء حزب سياسي

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«دعم مصر» يدعو السيسي لإنشاء حزب سياسي «دعم مصر» يدعو السيسي لإنشاء حزب سياسي

التحرير

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دعا صلاح حسب الله، المتحدث باسم ائتلاف دعم ، الرئيس عبدالفتاح لتأسيس حزب سياسي.

وقال حسب الله، في مُداخلة هاتفية اليوم الثلاثاء ببرنامج «رأي عام»، على قناة «تن»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد: «الرئيس لا يفكر في إنشاء حزب سياسي، إلا أنني أدعوه للتفكير في ذلك».

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وأضاف: «أتمنى من الرئيس السيسي أن يُكوّن حزبا سياسيا يجمع كل هؤلاء الشباب ويكون بينهم الخبرة، وخاصة ذلك الفاقد للبوصلة، نحن في أمس الحاجة لذلك».

وتابع المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر: «أتمنى يفكر الرئيس في هذا الموضوع»، مواصلًا: «الرئيس يرغب في ظهير شعبي وليس ظهيرا حزبيا، ولكني أتمنى أن يٌقيم حزبا سياسيا».

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التحرير

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