أستاذ علوم سياسية: مؤتمر الشباب أصبح الظهير السياسي للرئيس

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قال مصطفى علوي، أستاذ العلوم السياسية، إن مؤتمر الشباب الذي تقيمه مؤسسة الرئاسة أصبح بنسبة كبيرة الظهير السياسي للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وطلب علوي، في حواره مع برنامج «رأي عام»، على قناة «تن»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، اليوم الثلاثاء، مؤسسة الرئاسة بالاستفادة أكثر ما يمكن من مؤتمرات الشباب، وتقديم كوادر شبابية متخصصة فنية ونشطة سياسيًا، مضيفًا أن إقامة مؤتمر الشباب أمر مميز جدًا، ولكن على الرئاسة الاستفادة منه قدر الإمكان.

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وتابع، «المؤتمر الشبابي بنسبة كبير أصبح الظهير السياسي للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولذا فهو حريص على التواجد المستمر وليس الافتتاح فقط، وبيحاول يوصل الهدف من المؤتمرات كآلية للتواصل مع الشباب، ولكن ده مهم ولكنه غير كاف من أفكار لتوظيف المؤتمرات لتأهيل كوادر جديدة تدخل في مجالات العمل العام السياسي والاقتصادي».