أخبار عاجلة

محمود طاهر في ندوة الشيخ زايد: لائحة النظام الأساسي مطابقة للقانون (صور) -
محمود طاهر: لا توجد بنود في اللائحة غرضها إقصاء أبناء النادي الأهلي -
مساء dmc - قرار جمهوري بمعاملة أمير الكويت كالمصريين .. بخصوص تملك بعض قطع الأرض -
كلاسيكو الأرض - البدري: التتويج بالدوري والكأس جاء بعد جهد كبير من اللاعبين -
أوباما يوجه رسالة لضحايا هجوم الدهس في برشلونة: سنقف بجواركم -
من هو المهاجر المغربي المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة؟ -
الانتهاء من تحصين 64 ألف رأس ماشية بدمياط (صور) -
وزير النقل: تعديل مواعيد القطارات بعد عيد الأضحى -
محمد شاكر: نعمل على استبدال الطاقة الشمسية بالكهربائية -
«مميش» يشارك في حفل تخرج الأكاديمية البحرية ببورسعيد (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

أستاذ علوم سياسية: مؤتمر الشباب أصبح الظهير السياسي للرئيس

Google+ Print
أستاذ علوم سياسية: مؤتمر الشباب أصبح الظهير السياسي للرئيس أستاذ علوم سياسية: مؤتمر الشباب أصبح الظهير السياسي للرئيس

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال مصطفى علوي، أستاذ العلوم السياسية، إن مؤتمر الشباب الذي تقيمه مؤسسة الرئاسة أصبح بنسبة كبيرة الظهير السياسي للرئيس عبدالفتاح .

وطلب علوي، في حواره مع برنامج «رأي عام»، على قناة «تن»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، اليوم الثلاثاء، مؤسسة الرئاسة بالاستفادة أكثر ما يمكن من مؤتمرات الشباب، وتقديم كوادر شبابية متخصصة فنية ونشطة سياسيًا، مضيفًا أن إقامة مؤتمر الشباب أمر مميز جدًا، ولكن على الرئاسة الاستفادة منه قدر الإمكان.

شاهد أيضا

وتابع، «المؤتمر الشبابي بنسبة كبير أصبح الظهير السياسي للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولذا فهو حريص على التواجد المستمر وليس الافتتاح فقط، وبيحاول يوصل الهدف من المؤتمرات كآلية للتواصل مع الشباب، ولكن ده مهم ولكنه غير كاف من أفكار لتوظيف المؤتمرات لتأهيل كوادر جديدة تدخل في مجالات العمل العام السياسي والاقتصادي».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مساء dmc - الرئيس السيسي : سعيد لوجود آفاق واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي مع تشاد

مساء dmc - الرئيس السيسي : سعيد لوجود آفاق واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي مع تشاد

السيسي يصل إلى القاهرة بعد جولة إفريقية

السيسي يصل إلى القاهرة بعد جولة إفريقية

نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو)

نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو)

السيسي: حريصون على تطوير التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري مع وتشاد

السيسي: حريصون على تطوير التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري مع وتشاد