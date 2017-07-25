أبرزها تقسيم المحافظات الجديد.. ننشر قرارات السيسي بمؤتمر الشباب

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اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من القرارات أعلن عنها خلال كلمته اليوم الثلاثاء بختام المؤتمر الوطني الدوري الرابع للشباب المنعقد بمكتبة الإسكندرية.

وأكد الرئيس دعم الدولة الكامل لمنتدى حوار شباب العالم، الذي دعا إليه شباب مصر، وقرر دعوة ملوك ورؤساء وأمراء وزعماء الدول الشقيقة والصديقة لحضور المنتدى.

وكلف الحكومة بالاستعانة بنخبة من الشباب لوضع آلية ومتابعة استراتيجية 2030 وتقييمها بشكل دوري في ضوء المعطيات المحلية والعالمية والتأكيد على ربط برامج الحكومات المتعاقبة مع الاستراتيجية.

وحث السيسي الحكومة أيضًا على إحداث التطوير اللازم لمحافظة الإسكندرية من خلال زيادة الحيز العمراني للمدينة بمساحة 18 ألف فدان، واتخاذ كل الإجراءات التنفيذية لتطوير المحاور المرورية بدءًا من ترام الإسكندرية وقطار أبو قير ومحور المحمودية، واستكمال كل الدراسات الخاصة بها بحد أقصى نهاية عام 2017.

ووجه الرئيس الأجهزة المعنية باستكمال تطوير المناطق العشوائية بمشروع «بشائر الخير»، بإجمالي 7500 وحدة، والانتهاء منها في منتصف عام 2018.

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وقرر السيسي إنشاء مدينة أبو قير الاستثمارية بحد أقصى 3 سنوات من تاريخه، وكذا الانتهاء من مشروعات المناطق الصناعية بالبحيرة، بمساحة تصل إلى ألف فدان، خلال عامين على الأكثر، مع إنشاء بورصة زراعية على مساحة 58 ألف فدان بمنطقة مديرية التحرير بوادي النطرون وينتهي العمل بها خلال عام واحد، مع البدء في تطوير مدينة رشيد الأثرية على أن ينتهى العمل فيها بحد أقصى 3 سنوات من تاريخه.

وأمر الرئيس بالبدء الفوري في استكمال الدراسات التنفيذية لمشروع تنمية غرب مصر، وطرح أراضي المنطقة الاستثمارية بمساحة 10 آلاف فدان، بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بامتداد 25 كيلومترًا على الساحل، قبل نهاية العام، ما يُتيح 250 ألف فرصة عمل، إلى جانب تشكيل لجنة من وزارات الدفاع والإسكان والتنمية المحلية ومحافظة الغربية، لدراسة قيود الارتفاع في المحافظة، ولإيجاد بدائل للظهير الصحراوي لها، في خلال 3 شهور، بهدف التوسع العمراني، مع الحفاظ على الرقعة الزراعية.

ووجه الرئيس خلال كلمته الحكومة بشكل عاجل بالنظر لجميع المطالب والشكاوى التي تقدم بها كل من أهالي محافظات إقليم غرب الدلتا، والتي تم تسليمها للشاب ياسين الزغبي، وإفادته خلال أسبوع من تاريخه بالموقف.

وأعلن الرئيس عن قيام الحكومة بالتخطيط لإنشاء كيان ثقافي شامل في العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين، يشمل الأوبرا والمكتبة والمسرح والمتحف وورش الإبداع، والتخطيط لإنشاء كيان ثقافي ومعرفي مصغر مماثل في المدن الجديدة الجاري إنشاؤها، في محافظات صعيد مصر، في خلال شهر على الأكثر، تمهيدًا للتنفيذ.

وكذا الانتهاء من إقرار التقسيم الإداري الجديد لمحافظات مصر، ليشمل ظهيرًا صحراويًا لمحافظات الصعيد، وانتهاء حدودها حتى البحر الأحمر، وتعديل حدود باقي المحافظات، تمهيدًا لعرضها للبرلمان.