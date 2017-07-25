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"بكري": كشف المؤامرات التي تُحاك ضد مصر "قريبًا"

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مصراوي Masrawy

"بكري": كشف المؤامرات التي تُحاك ضد "قريبًا"

10:44 م الثلاثاء 25 يوليو 2017

مصطفي بكري

كتب - أحمد مسعد:
قال مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح يدرك حجم المؤمرة الكبري التي تحاك ضد مصر من قبل "الخونة والمتأمرين"، لافتاً إلى أن الرئيس وعد أن يجوب مصر من شرقها لغربها وهو ما يقوم به من أجل التواصل مع الجميع.

وأضاف بكري، في تصريحات لمصراوي اليوم الثلاثاء، إن "الرئيس آمن الشباب على مستقبل مصر، وهي رسالة خاصة تكشف مدى اهتمامه بما يشغل بال هذه الفئة الهامة في المجتمع".

وأشار إلى أهمية بعث الأمل من جديد في نفوس الشباب المصري، وفتح قنوات اتصال مباشر بين الدولة والشباب.

وعن طلب الرئيس من وسائل الإعلام، الحديث عن الإصلاح الاقتصادي وفشل الدولة، أوضح بكري أن ذلك ينم عن الكشف عن حجم المؤامرات وتقديم معلومات عن الفترات الماضية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تحملت أعباءً كثيرة لم تفصح عنها بعد.

واختتم بكري تصريحاته قائلًا: "قريبًا سوف يكشف الستار عن العديد من المعلومات التي قد تقلب الأوضاع رأسًا على عقب"، على حد تعبيره.

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مصراوي Masrawy

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