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والد ابن المنوفية مجالس كبار الدولة بمؤتمر الشباب: ابني حقق حلمًا بمقابلة الرئيس

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مصراوي Masrawy

والد ابن المنوفية مجالس كبار الدولة بمؤتمر الشباب: ابني حقق حلمًا بمقابلة الرئيس

10:43 م الثلاثاء 25 يوليو 2017

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المنوفية - مروة فاضل:

"لم تتمالكني دموع الفرحة فور مشاهدتي إياه على شاشات التليفزيون مشاركًا في مؤتمر الشباب إلى جانب رئيس الجمهورية"، قال خالد الطنبداوي والد محمد خالد ابن مدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية، والذي حارب إعاقته وعجزه عن الحركة واجتهد حتى تمكن من تحقيق حلمه باحتراف الجرافيك والرسم الرقمي.

أضاف الأب متحدثًا، لمصراوي عن مشاعره بعد رؤيته نجله ضمن مجلس رئيس الجمهورية في مؤتمر الشباب بمحافظة الإسكندرية: "كلنا فخورين بمحمد وطموحه الشديد وفرحتي على مدار يومين لا توصف.. محمد النهاردة حقق حلم بمقابلة الرئيس ".

قال الوالد أيضًا إن نجله فقد قدرته على الحركة نتيجة خطأ طبي منذ صغره، مضيفًا: "لكن طموحه لم يتوقف يومًا، وعلى الرغم من عدم تمكنه من الالتحاق بكلية الطب إلا أنه حقق نجاحًا باهرًا في قسم الفلسفة بكلية الآداب، وكذلك في احتراف تعلم علوم الكمبيوتر والرسم ثلاثي الأبعاد والجرافيك، محققًا شهرة واسعة مكنته من المشاركة في فاعليات مؤتمر الشباب ولقاء الرئيس السيسي".

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مصراوي Masrawy

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