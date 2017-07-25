السيسي: "لازم نكسر مصيدة العوز.. ومحدش يقدر يقف قدام إرادة شعب"

كتب - أحمد مسعد:

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسائل الإعلام والمثقفين بمناقشة ما تم طرحه خلال جلستي الإصلاح الاقتصادي والدولة الفاشلة بالمؤتمر الرابع للشباب، والذي أقيم بالإسكندرية على مدار يومين.

وقال الرئيس السيسي في كلمته بحفل الختام اليوم الثلاثاء: "هذا المؤتمر ناقش موضوعين في منتهى الأهمية؛ الإصلاح الاقتصادي والدولة الفاشلة، وكأن هناك ارتباط وثيق بين الموضوعين. مصيدة العوز اللي عايزين يحطونا فيها اللي هتضيع الصحة والتعليم، المصيدة دي لازم نكسرها وناخد قرار بالإصلاح الاقتصادي لأن دا السبيل الوحيد لمواجهة إفشال الدولة المصرية".

وأضاف السيسي: "الإعلام والمثقفين يعملوا أسبوع للحكاية دي. أنا عيني على الموضوع دا من 2011، عيني على تحطيم مصر من 2011، لأنه بداية النهاية".

وقاطع أحد الحضور كلمة الرئيس السيسي قائلًا: "لن تسقط"، ليرد عليه الرئيس: "بفضل الله".

وأردف: "محدش يقدر يقف قدام مخطط زي دا إلا شعب، وكل الادوات بتستخدم ومحدش يقدر يغلب إرادة شعب مصر، لأن شعب مصر غالبيته شباب، وأنا أمنت شباب مصر على مصر واستقرارها وأمنها وسلامتها".