أخبار عاجلة

مساء dmc - مجلس الوزراء يستعرض الأجندة التشريعية للحكومة التي ستقدمها للبرلمان -
كلاسيكو الأرض - البدري: عرض #الكلاسيكو على ONSPORT دعم كبير للجمهور المصري -
محمود طاهر في ندوة الشيخ زايد: لائحة النظام الأساسي مطابقة للقانون (صور) -
محمود طاهر: لا توجد بنود في اللائحة غرضها إقصاء أبناء النادي الأهلي -
مساء dmc - قرار جمهوري بمعاملة أمير الكويت كالمصريين .. بخصوص تملك بعض قطع الأرض -
كلاسيكو الأرض - البدري: التتويج بالدوري والكأس جاء بعد جهد كبير من اللاعبين -
أوباما يوجه رسالة لضحايا هجوم الدهس في برشلونة: سنقف بجواركم -
من هو المهاجر المغربي المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة؟ -
الانتهاء من تحصين 64 ألف رأس ماشية بدمياط (صور) -
وزير النقل: تعديل مواعيد القطارات بعد عيد الأضحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

السيسي: "لازم نكسر مصيدة العوز.. ومحدش يقدر يقف قدام إرادة شعب"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

: "لازم نكسر مصيدة العوز.. ومحدش يقدر يقف قدام إرادة شعب"

10:30 م الثلاثاء 25 يوليه 2017

عبد الفتاح السيسي

كتب - أحمد مسعد:

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسائل الإعلام والمثقفين بمناقشة ما تم طرحه خلال جلستي الإصلاح الاقتصادي والدولة الفاشلة بالمؤتمر الرابع للشباب، والذي أقيم بالإسكندرية على مدار يومين.

وقال الرئيس السيسي في كلمته بحفل الختام اليوم الثلاثاء: "هذا المؤتمر ناقش موضوعين في منتهى الأهمية؛ الإصلاح الاقتصادي والدولة الفاشلة، وكأن هناك ارتباط وثيق بين الموضوعين. مصيدة العوز اللي عايزين يحطونا فيها اللي هتضيع الصحة والتعليم، المصيدة دي لازم نكسرها وناخد قرار بالإصلاح الاقتصادي لأن دا السبيل الوحيد لمواجهة إفشال الدولة المصرية".

وأضاف السيسي: "الإعلام والمثقفين يعملوا أسبوع للحكاية دي. أنا عيني على الموضوع دا من 2011، عيني على تحطيم من 2011، لأنه بداية النهاية".

وقاطع أحد الحضور كلمة الرئيس السيسي قائلًا: "لن تسقط"، ليرد عليه الرئيس: "بفضل الله".

وأردف: "محدش يقدر يقف قدام مخطط زي دا إلا شعب، وكل الادوات بتستخدم ومحدش يقدر يغلب إرادة شعب مصر، لأن شعب مصر غالبيته شباب، وأنا أمنت شباب مصر على مصر واستقرارها وأمنها وسلامتها".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السيسي: نواجه تحديات اقتصادية كبيرة.. ومواجهتها لا تحتمل التأخير

    أخبار

  • السيسي يوّجه بالرد على شكاوى الشباب لـ"ياسين الزغبي" خلال

    أخبار

  • 15 توصية من السيسي بختام مؤتمر الشباب: تعديل حدود المحافظات.. وحزمة

    أخبار

  • السيسي: "أنتظر مؤتمرات الشباب.. وبيكونوا يومين جُمال"

    أخبار

إعلان

3c8c4dfe94.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
كلاسيكو الأرض - البدري: عرض #الكلاسيكو على ONSPORT دعم كبير للجمهور المصري

كلاسيكو الأرض - البدري: عرض #الكلاسيكو على ONSPORT دعم كبير للجمهور المصري

مساء dmc - قرار جمهوري بمعاملة أمير الكويت كالمصريين .. بخصوص تملك بعض قطع الأرض

مساء dmc - قرار جمهوري بمعاملة أمير الكويت كالمصريين .. بخصوص تملك بعض قطع الأرض

آمنة نصير: مصر بها 4 ملايين مرتد (فيديو)

آمنة نصير: مصر بها 4 ملايين مرتد (فيديو)

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة : تم تشكيل لجنة مشتركة بين مصر والجابون لستهيل عبور البضائع

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة : تم تشكيل لجنة مشتركة بين مصر والجابون لستهيل عبور البضائع