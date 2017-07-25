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السيسي: نواجه تحديات اقتصادية كبيرة.. ومواجهتها لا تحتمل التأخير

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مصراوي Masrawy

: نواجه تحديات اقتصادية كبيرة.. ومواجهتها لا تحتمل التأخير

10:27 م الثلاثاء 25 يوليو 2017

السيسي: نواجه تحديات اقتصادية كبيرة.. ومواجهتها لا تحتمل التأخير

الرئيس عبد الفتاح السيسي

القاهرة - مصراوي:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن "هذه الدولة ستبنى بأيدي أبناءها، ونواجه كل شر يحيق بنا بلا كلل أو ملل مادام الدم يجري في العروق ، ولن نرضى بغير أن نقترع كل أيد أثمة تلوثت بدماء أبنائنا، ولن نسمح لأحد أيا ما كان أن يوقف مسيرة إرادة المصريين التي أعلنوها بكل حزم وإصرار في الـ30 من يونيو عام 2013".

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته بحفل ختام مؤتمر الشباب الرابع بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء: "نواجه تحديات اقتصادية كبيرة تراكمت على مدار عقود مضت، وباتت مواجهتها واجبة لا تحتمل تأخير أو تسويف، فقد توليت المسئولية والدولة تعاني من أزمة اقتصادية حادة تمثلت في انخفاض حاد في الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية وعجز ضخم في الموازنة العامة وارتفاع مؤشرات العجز التجاري والدين العام والبطالة والتضخم إلى أرقام سلبية غير مسبوقة".

وتابع: "كان واجبًا علي أن أضع ملف الإصلاح الاقتصادي على أوليات أجندة العمل الوطني وفي مقدمة اهتماماتي، وقد تمكنت الدولة بمؤسساتها وخبرائها من وضع استراتيجية ورؤية متطورة لإصلاح الاقتصاد، وقد كان قراري نابعا من المسئولية الوطنية أن نعمل وفق هذه الرؤية ونواجه المشكلة بشكل متكامل وشامل مهما كلفنا ذلك من تضحيات، وهنا أؤكد لكم أنني لم أخلف عهدي معكم على الصدق في القول والشجاعة في المواجهة غير عابئ بأي اعتبار إلا اعتبار واحد هو أن نقوم بما يمليه على ضميري والحق أقول".

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مصراوي Masrawy

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