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داوودا: لهذا السبب فضلت الزمالك على الأهلي

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داوودا: لهذا السبب فضلت الزمالك على الأهلي داوودا: لهذا السبب فضلت الزمالك على الأهلي

التحرير

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أبدى أحمد داوودا، لاعب المقاصة، المنتقل حديثُا للزمالك، سعادته بالانضمام للقلعة البيضاء، قائلًا «حققت حلمي باللعب لواحد من أفضل الأندية العربية والإفريقية».

وأوضح «داوودا»، خلال تصريحات إذاعية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه فضل عرض على النادي الأهلي، لتحقيق حلمه باللعب للنادي الأبيض، متمنيًا عودة الفريق لمكانه الطبيعي والمنافسة على البطولات لإسعاد الجماهير البيضاء.

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وأعلن الزمالك رسميًا، اليوم الثلاثاء، عن ضم «داوودا» قادمًا من مصر للمقاصة، لمدة 3 سنوات مقابل 6 ملايين جنيه.

 

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التحرير

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