داوودا: لهذا السبب فضلت الزمالك على الأهلي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أبدى أحمد داوودا، لاعب مصر المقاصة، المنتقل حديثُا للزمالك، سعادته بالانضمام للقلعة البيضاء، قائلًا «حققت حلمي باللعب لواحد من أفضل الأندية العربية والإفريقية».

وأوضح «داوودا»، خلال تصريحات إذاعية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه فضل عرض الزمالك على النادي الأهلي، لتحقيق حلمه باللعب للنادي الأبيض، متمنيًا عودة الفريق لمكانه الطبيعي والمنافسة على البطولات لإسعاد الجماهير البيضاء.

شاهد أيضا

وأعلن الزمالك رسميًا، اليوم الثلاثاء، عن ضم «داوودا» قادمًا من مصر للمقاصة، لمدة 3 سنوات مقابل 6 ملايين جنيه.