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السيسي: لازم يبقى عندنا فوبيا من إسقاط الدولة

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السيسي: لازم يبقى عندنا فوبيا من إسقاط الدولة السيسي: لازم يبقى عندنا فوبيا من إسقاط الدولة

التحرير

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قال رئيس الجمهورية، عبد الفتاح ، إن المؤتمر الوطني الرابع للشباب بالإسكندرية ناقش موضوعين مهمين، هما: «الإصلاح الاقتصادي والدولة الفاشلة».

وأضاف السيسي، خلال الجلسة الختامية لمؤتمر الشباب، المقامة في محافظة الإسكندرية: «الموضوعين دول بينهم ارتباط وثيق، مصيدة العوز اللي بيحاولوا يضعونا فيها، واللي هيترتب عليها ضياع الدولة وإفشالها على كل المستويات».

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تابع: «كان لازم نكسر العوز بالإصلاح الاقتصادي لأنه السبيل الوحيد لمجابهة إفشال الدولة وهدمها.. لازم يبقى عندنا فوبيا من إسقاط الدولة».

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التحرير

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