السيسي: عيني على إسقاط الدولة من 2011.. عام بداية النهاية

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وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أنه «لن يستطيع أحد أن يغلب شعب مصر»، مستكملًا: «الشعب أغلبه شباب، وأنا باقولهم أمنتكم على مصر ومستقبلها، لازم تحموها وماحدش يمسها طول ما أنتم موجودين».

وأضاف السيسي، خلال الجلسة الختامية لمؤتمر الوطني للشباب، في دورته الرابعة المقامة في الإسكندرية، «عيني على إسقاط الدولة وتحطيمها منذ 2011، عام بداية النهاية».

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وتابع: «الدولة تواجه دائمًا تحديات لا تنتهي، وقدرنا أن نواجهها للعبور إلى المستقبل، الوطن ينتظر منا جميعًا أن نُحلق في أفقه الواسع»، مشيرًا إلى أن «الإرهاب المدعوم من بعض الدول يستهدف مصر لوقف مسيرتها».