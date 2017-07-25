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السيسي: عيني على إسقاط الدولة من 2011.. عام بداية النهاية

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السيسي: عيني على إسقاط الدولة من 2011.. عام بداية النهاية السيسي: عيني على إسقاط الدولة من 2011.. عام بداية النهاية

التحرير

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وجّه الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الثلاثاء، أنه «لن يستطيع أحد أن يغلب شعب »، مستكملًا: «الشعب أغلبه شباب، وأنا باقولهم أمنتكم على مصر ومستقبلها، لازم تحموها وماحدش يمسها طول ما أنتم موجودين».

وأضاف السيسي، خلال الجلسة الختامية لمؤتمر الوطني للشباب، في دورته الرابعة المقامة في الإسكندرية، «عيني على إسقاط الدولة وتحطيمها منذ 2011، عام بداية النهاية».

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وتابع: «الدولة تواجه دائمًا تحديات لا تنتهي، وقدرنا أن نواجهها للعبور إلى المستقبل، الوطن ينتظر منا جميعًا أن نُحلق في أفقه الواسع»، مشيرًا إلى أن «الإرهاب المدعوم من بعض الدول يستهدف مصر لوقف مسيرتها».

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التحرير

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