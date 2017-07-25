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رئيس «إسكان البرلمان» عن جندي القوات المسلحة: الجيش يسطِّر كل يوم بطولة جديدة

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رئيس «إسكان البرلمان» عن جندي القوات المسلحة: الجيش يسطِّر كل يوم بطولة جديدة رئيس «إسكان البرلمان» عن جندي القوات المسلحة: الجيش يسطِّر كل يوم بطولة جديدة

التحرير

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أشاد علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأداء وسرعة تحرك الجندي المصري البطل، لإحباط العملية الإرهابية التي كانت تستهدف إحدى كمائن القوات المسلحة جنوب مدينة العريش بشمال سيناء، خلال دهسه سيارة مفخخة بدبابته بكفاءة وقدرة فائقة.

وقال والي، إن بطولة الجندي المصري اليوم وما نشرته صفحة المتحدث العسكري للقوات المسلحة حول عملية إرهابية كانت ستسفر عن خسائر جسيمة في الأرواح قد تصل إلى استشهاد ما يقرب من 50 :60 فرداً من المدنيين، يؤكد أن عقيدة رجال القوات المسلحة الراسخة وإيمانهم بوطنهم والدفاع عنه لا يكسرها الإرهاب.

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وتابع: "الجيش المصري يسطِّر كل يوم بطولة جديدة يكتبها أبناء الوطن، والعالم كله سيتوقف كثيرا أمام عقيدة الجيش المصري وروحه القتالية والتضحية والفداء، وستعجز نظريات العالم العسكرية عن تفسير عقيدة الجندى المصري، فهم خير أجناد الأرض".

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن بطولة الجندي المصري اليوم وسيكون مثالا يحتذي به العالم في التضحية والفداء، مشيراً إلى أن الجيش المصري يزرع في عقيدة الجندي أن روحه أقل ثمن يدفعه من أجل وطنه، أن ما شاهده العالم من خلال الفيديو الذي بثه المتحدث العسكري للقوات المسلحة، يؤكد كفاءة المهارات القتالية للجندي المصري.

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التحرير

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