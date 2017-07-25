«الأسعار نار ومتنفعش للغلابة».. معارض محاربة الغلاء تصدم أهالي المنيا (صور)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعرب عدد من أهالي مدينة المنيا، عن استيائهم من أسعار السلع الغذائية داخل المعارض التي أنشأتها المحافظة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية التموين من أجل مواجهة غلاء الأسعار، مؤكدين ارتفاع أسعار السلع الغذائية المعروضة كمثيلتها داخل المحلات الخاصة.

"التحرير"، تجولت داخل معرض "محاربة الغلاء" بأرض المعارض بشارع كورنبيش النيل، والذي افتتحه اللواءان عصام البديوي محافظ المنيا، وممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، وأعضاء الغرفة التجارية بالمحافظة، والذي يشهد إقبالًا قليلًا من المواطنين.

"الأسعار نار ومفيش حاجة تنفع للغلابة"، بهذه الجملة أشار محمود عبد الحكيم، 35 عامًا، مدرس، إلى ارتفاع السلع الغذائية داخل المعرض، كمثيلتها من السلع المعروضة داخل المحلات الخاصة، موضحًا أنه فور افتتاح المعرض توجه إليه للحصول على ما يحتاجه من سلع بأسعار منخفضة، إلا أنه وجد أن جميع السلع تحمل نفس الأسعار بالخارج.

" اللحمة بـ 110 وكل ما أجي يقولوا خلصت"، بهذه الكلمات أكد الحاج كامل علي، أحد سكان حي أبو هلال جنوب مدينة المنيا، أنه فور علمه بوجود لحوم بأسعار 110 جنيهًا للكيلو الواحد، يأتي إلى المعرض لكنه لم يجد منها أي شيء معروض، بينما يكون رد القائمين على بيعها إنهم انتهوا من بيع الكمية.

شاهد أيضا

وأكد أحد العاملين بإحدى الشركات العارضة داخل المعرض، والذي فضّل عدم ذكر اسمه، انخفاض نسبة إقبال المواطنين على المعرض، مشيرًا إلى دفع رسوم كبيرة ما تسبب في خسائر كبيرة للشركة.

من جانبه، قال اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إن المعرض يستمر لمدة شهر ويضم جميع السلع الغذائية والأساسية، ومنها سلع تموينية، ولحوم، ودواجن، وخضروات، وزيت وسكر وأرز ومكرونة ودقيق، بجودة عالية وبأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق,

وأضاف أن المعرض يشهد تنظيم جيد، وتم التشديد على القائمين عليه بحسن استقبال المواطنين وتعريفهم بالمعروضات، وعمل أكثر من باكية لعرض جميع السلع.