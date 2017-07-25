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السيسي: لا أبحث عن مجد شخصي.. ولن أخلف عهدي مع الشعب

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السيسي: لا أبحث عن مجد شخصي.. ولن أخلف عهدي مع الشعب السيسي: لا أبحث عن مجد شخصي.. ولن أخلف عهدي مع الشعب

التحرير

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قال الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الثلاثاء، إنه «حين قرر اتخاذ مجموعة من القرارت الاقتصادية الصعبة، كان يعلم مدى تحمل المصريين وحرصهم على وطنهم».

أضاف السيسي، خلال الجلسة الختامية لمؤتمر الوطني للشباب، في دورته الرابعة المقامة في الإسكندرية، مخاطبًا جموع الشعب، «لن أخلف عهدي معكم، علي الصدق في القول والشجاعة في المواجهة».

تابع: «لا أبحث عن مجد شخصي، أو بطولات زائفة، إنما أبحث عن مستقبل لهذا الوطن، وإرضاء ضميري بقول الحقيقة وفعل الحقيقة».

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واصل: «هذا الوطن يستحق، ونحن نسعى لإعادة بناءه، وأتوجه بالشكر والاعتزاز لهذا الشعب العظيم».

 

 

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التحرير

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