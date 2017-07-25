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السيسي عن مؤتمرات الشباب: بيبقوا يومين جُمال

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السيسي عن مؤتمرات الشباب: بيبقوا يومين جُمال السيسي عن مؤتمرات الشباب: بيبقوا يومين جُمال

التحرير

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عبّر رئيس الجمهورية، عبد الفتاح ، عن سعادته بحضور مؤتمرات الشباب، التي تنظمها رئاسة الجمهورية في محافظات مختلفة من أجل التواصل مع الشباب، قائلًا: «بيبقوا يومين جُمال، بانتظرهم وباستعجل تنفيذهم عشان ألتقي شباب ، أرجو إنكم تصدقوني».

ووجه السيسي خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني الرابع للشباب، المقامة في محافظة الإسكندرية التحية للشعب المصري، بقوله: «التحية للشعب المصري، إنه شعب قادر على تحدي التحدي ذاته، فهو يواجه التحدي دون كلل أو ملل».

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واستكمل: «قدرنا أن نجابه التحدي لنحفظ لأمتنا البقاء، للعبور بها إلى المستقبل، الدولة تواجه تحديات جسام منها الإرهاب الذي صاحبه تطور كبير في العداد والتسليح، وأصبحت هناك دول تقدم له التمويل والدعم، وتجعل إعلامها نافذة له».

وأضاف: «عازمون على مواصلة المسيرة، وسنواجه كل شر يحيط بنا دون كلل أو ملل.. ولن نسمح لأحد أن يقف أمام إرادة المصريين».

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التحرير

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