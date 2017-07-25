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السيسي يترك المنصة لتكريم طالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة (فيديو)

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السيسي يترك المنصة لتكريم طالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة (فيديو) السيسي يترك المنصة لتكريم طالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة (فيديو)

التحرير

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حرص الرئيس عبد الفتاح ، على النزول من على منصة الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني للشباب، في دورته الرابعة المقامة في الإسكندرية، لتكريم الطالبة آية طه مسعود، من أوائل الثانوية العامة، من ذوي الاحتياجات الخاصة، أثناء تكريمه عددًا من المبدعين الشباب.

ودار حديث خاص بين الرئيس والطالبة، في أثناء تكريمها، كما حرص على التقاط عدد من الصور التذكارية معها وبصحبة ذويّها.

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شارك في المؤتمر 1300 شاب من محافظات غرب الدلتا، وشباب تقدموا بطلبات للحضور عبر الموقع الإلكتروني، إضافة إلى شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة عن نفس المنطقة.

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التحرير

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