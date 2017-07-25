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السيسي: "أنتظر مؤتمرات الشباب.. وبيكونوا يومين جُمال"

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مصراوي Masrawy

: "أنتظر مؤتمرات الشباب.. وبيكونوا يومين جُمال"

09:45 م الثلاثاء 25 يوليو 2017

الرئيس عبد الفتاح السيسي

القاهرة - مصراوي:

أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، سعادته بالمشاركة في المؤتمرات الوطنية للشباب، والتي تقام بصفة دورية في مدن مختلفة بالجمهورية.

وقال الرئيس في كلمته بالجلسة الختامية للمؤتمر الوطني الرابع للشباب بالإسكندرية: "أنتظر مؤتمرات الشباب لأنهم بيكونوا يومين جُمال".

وأضاف الرئيس السيسي: "سعادتى تمتزج بالفخر والاعتزاز وأنا يشارك في هذا الحدث وأتواجد بين بناتي وأبنائي شباب ".

وأشار السيسي إلى أن مؤتمرات الشباب تخلق مساحات مشتركة وخلق قنوات اتصال بين الدولة والمجتمع بصفة عامة والشباب بصفة خاصة هو أمر حتمي وضرورة واجبة لأن الوطن ينتظر منا جميعا أن نحلق في أفقه الواسعة.

وتابع: "صياغة لغة للحوار هو نجاح مكتسب للدولة المصرية شعبا وحكومة ومؤسسات يجب الحفاظ عليه والتعزيز على ما يحققه من نتائج إيجابية".

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مصراوي Masrawy

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