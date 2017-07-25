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وزير خارجية فرنسا: علاقاتنا مع مصر أقوى من أي وقت مضى

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مصراوي Masrawy

وزير خارجية فرنسا: علاقاتنا مع أقوى من أي وقت مضى

09:45 م الثلاثاء 25 يوليو 2017

وزير خارجية فرنسا: علاقاتنا مع مصر أقوى من أي وقت مضى

وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان

باريس - (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان، الثلاثاء، أن العلاقات الفرنسية المصرية قوية أكثر من أي وقت مضى في كافة المجالات.

وأشار لودريان - في كلمته خلال الاحتفال بالعيد الوطني بمقر السفارة المصرية بباريس - إلى افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح والرئيس الفرنسي السابق ﻓرانسوا أولاند ومشاهدة الفرقاطة "تحيا مصر" وخلفها سفينة أخرى فرنسية في إشارة رمزية للشراكة بين البلدين.

وأشاد بالعلاقات الاقتصادية والعسكرية بين البلدين والتشاور الجاري حول القضايا والتحديات الكبرى التي يواجهها البلدان لا سيما الحرب على الإرهاب.

وأكد الإصرار المشترك لباريس والقاهرة على القضاء على تلك الآفة، مشيرا من ناحية أخرى إلى تطابق وجهات النظر حول ضرورة إحلال الاستقرار والسلام في ليبيا.

كما توجه جون ايف لودريان بالشكر لجهود الوزير سامح شكري والسفير إيهاب بدوي سفير مصر بباريس لتعزيز الشراكة بين مصر وفرنسا.

هذا المحتوى من

Asha

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