روسيا تبدي استعدادها لتنظيم اجتماع بين عباس ونتنياهو في موسكو

موسكو - (أ ش أ):

أعلن نائب ممثل روسيا الدائم في الأمم ‏المتحدة فلاديمير سافرونكوف، الثلاثاء، استعداد بلاده لتنظيم اجتماع بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ‏ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في العاصمة الروسية موسكو.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية في نشرتها باللغة الإنجليزية عن سافرونكوف قوله - خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك - إنه في ظل ‏تزايد التوترات في المواقع المقدسة في القدس، من الضروري ليس فقط تهدئة الوضع الحالي، ‏بل أيضًا فتح آفاق سياسية حقيقية للتسوية الفلسطينية - الإسرائيلية عبر المحادثات المباشرة بين ‏الأطراف على أساس متفق عليه عمومًا للقانون الدولي".

وأضاف سافرونكوف: "نحن نؤكد مبادرتنا لعقد اجتماع بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء نتنياهو ‏في موسكو".

يُذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تعمل على وضع بنى تحتية لمنظومة مراقبة في محيط المسجد الأقصى، بديلًا لبوابات التفتيش وكاميرات المراقبة على مداخل المسجد، فيما يواصل أهالي القدس المحتلة اعتصامهم على أبواب الأقصى، رفضًا لإجراءات الاحتلال.

وقد أزال الاحتلال الإسرائيلي البوابات الإلكترونية أمام المسجد الأقصى، إلا أنه أبقى على الكاميرات الذكية، وخلع عددًا من الأحجار واقتلع عددًا من أشجار الزيتون المعمرة في محيط باب الأسباط ليلة أمس، وهو ما رفضته المرجعيات الدينية في اجتماعها الذي عقدته صباح اليوم في اجتماعها، وأبقت على استمرار الصلاة خارج الأقصى دون المرور أمام الكاميرات، وأكدت أن المرابطين سيستمرون في رباطهم إلى أن تتم إزالة الكاميرات الذكية والتأكد مما فعله الاحتلال خلال الفترة التي تم إغلاق المسجد الأقصى فيها (من الجمعة إلى الأحد قبل الماضيين)، خصوصًا مع وجود مخطوطات أثرية وغيرها في داخل المسجد الأقصى.