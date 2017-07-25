السيسي: لن نسمح لأحد بتعطيل اختيار المصريين في 30 يونيو

كتب - عبد الله قدري:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحية للشعب المصري خلال الحفل الختامي لمؤتمر الشباب الرابع، قائلًا إن الشعب أثبت أنه يواجه التحديات بلا ملل.

وأضاف السيسي، في كلمته بالحفل الختامي لمؤتمر الشباب بالإسكندرية، أننا تبادلنا الرؤى، وأجبنا على كل الأسئلة التي أثيرت وطرحت، مشيرًا إلى أن سعادته تمتزج بالفخر والإعزاز بتواجده مع شباب وبنات مصر، مؤكدًا أن فتح قنوات اتصال بين الدولة والشعب والشباب بصفة خاصة، هو أمر حتمي.

وتابع أن الحوار الوطني يحقق نتائج إيجابية للشعب والمجتمع كله، مشيرًا إلى أن مصر تواجه تحديات لاتنتهي، وأن هذا قدرًا لا يمكن الهروب منه، ولا بد من مواجهة التحديات بكل قوة وحكمة.

وقال إن "الوطن يواجه تحديات جسيمة، ولا يخفى على أحد تعاظم خطر الإرهاب على المستوى الدولي والإقليمي، مشيرًا إلى أن أفة الإرهاب تزداد كلما تقدمت مصر، وأننا قادرون على مواجهة الإرهاب، ولن نسمح لأحد أيًا كان أن يعطل اختيار المصريين في 30 يونيو 2013".