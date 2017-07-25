السيسي يكرم 7 شباب وصفاء حجازي في ختام مؤتمر الإسكندرية

كتب- عبد الله قدري:

كرّم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة من الشباب ورموز المجتمع في ختام المؤتمر الرابع الدوري للشباب، بمنحهم شهادات تقديرية.

وشمل التكريم، الإعلامية صفاء حجازي، ونور الشربيني بطلة الإشكواش، وآية طه الأولى على الثانوية العامة تكريم خاص، وعبد الله سعيد حسن الذي يقوم على تكوين شبكة تفاعلية تجمع كل معلمي الجمهورية، ومهندسة الديكور شيماء أبو الخير، والمخترع بيتر كمال، والدكتورة رشا الشرقاوي الصيدلية المثالية على مستوى الجمهورية، والطالب ياسين الزغبي، حيث حصلوا جميعهم على جائزة الإبداع.

وبدأت مساء اليوم، الجلسة الختامية للمؤتمر الدوري الرابع للشباب بالإسكندرية، بحضور الرئيس السيسي.​

وبدأت أمس الإثنين، أعمال المؤتمر الوطني الدوري الرابع للشباب، بمشاركة 1500 شاب من مختلف محافظات غرب الدلتا، وشباب الجامعات، وممن تقدموا بطلب حضور المؤتمر عبر الموقع الإلكترونى للمؤتمر، بمشاركة شباب الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة من المنتمين لمحافظات إقليم غرب الدلتا، وممثلي شباب جمعيات رجال الأعمال، وأمناء الشباب فى الأحزاب السياسية، ومجموعة من العاملين فى الجمعيات الأهلية والعمل التطوعي.