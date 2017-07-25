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أردوغان: إسرائيل تحاول سلب الأقصى من المسلمين

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مصراوي Masrawy

أردوغان: إسرائيل تحاول سلب الأقصى من المسلمين

09:26 م الثلاثاء 25 يوليو 2017

أردوغان: إسرائيل تحاول سلب الأقصى من المسلمين

اردوغان

انقرة - (د ب أ): 

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن ماتقوم به إسرائيل حاليًا هو محاولة لسلب المسجد الأقصى من أيدي المسلمين.

جاء ذلك في كلمة أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بصفته رئيسًا للحزب، بحسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وشدد أردوغان على أنه غير مقبول أبدًا التعامل مع المسلمين المتوجهين لأداء عباداتهم في المسجد الأقصى كإرهابيين.

وأعرب أردوغان عن إدانته الشديدة لموقف إسرائيل المعيق لدخول المسلمين إلى المسجد الأقصى، في الأيام الأخيرة.

وقال أردوغان: "إذا كان الجنود الإسرائيليون اليوم، يدنسون بشكل صارخ باحة المسجد الأقصى بأحذيتهم، ويسفكون دماء المسلمين، متذرعين بحوادث بسيطة، فإن سبب ذلك هو عدم مساندتنا للأقصى بما يكفي"

يذكر أنه عقب اطلاق نار في احدى باحات المسجد الاقصي في الرابع عشر من الشهر الجاري أودى بحياة ثلاثة فلسطينيين وشرطيين إسرائيليين، قامت إسرائيل بوضع اجهزة مراقبة الكترونية عند الأبواب المؤدية للمسجد، الأمر الذي رفضه الفلسطينييون.

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مصراوي Masrawy

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