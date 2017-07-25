إسرائيل تنتقد تصريحات الرئيس التركي بشأن المسجد الأقصى

تل أبيب - (د ب أ):

انتقدت إسرائيل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب التصريحات التى أدلى بها حول المسجد الأقصى، قائلة إن تصريحات الزعيم التركي من نسج الخيال، ولا أساس لها ومشوهه".

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية أن أيام الإمبراطورية العثمانية قد ولت".

وتابع البيان إن من كان بيته من زجاج فلا ينبغي عليه أن يرشق الآخرين بالحجارة، داعيا أردوغان إلى التعامل مع المشاكل والصعوبات التي تواجهها تركيا.

كان أردوغان، قد صرح في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، إن ماتقوم به إسرائيل حاليا هو محاولة لسلب المسجد الأقصى من أيدي المسلمين.

وشدد أردوغان على أنه غير مقبول أبدًا التعامل مع المسلمين المتوجهين لأداء عباداتهم في المسجد الأقصى كإرهابيين.

وقال أردوغان: "إذا كان الجنود الإسرائيليون اليوم، يدنسون بشكل صارخ باحة المسجد الأقصى بأحذيتهم، ويسفكون دماء المسلمين، متذرعين بحوادث بسيطة، فإن سبب ذلك هو عدم مساندتنا للأقصى بما يكفي"

يذكر أنه عقب اطلاق نار في احدى باحات المسجد الاقصي في الرابع عشر من الشهر الجاري أودى بحياة ثلاثة فلسطينيين وشرطيين إسرائيليين، قامت إسرائيل بوضع اجهزة مراقبة الكترونية عند الأبواب المؤدية للمسجد، الأمر الذي رفضه الفلسطينييون.