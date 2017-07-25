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الشرنوبي والنخيلي ورائد يحيون حفل ختام مؤتمر الشباب

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مصراوي Masrawy

الشرنوبي والنخيلي ورائد يحيون حفل ختام مؤتمر الشباب

09:12 م الثلاثاء 25 يوليو 2017

الشرنوبي والنخيلي ورائد يحيون حفل ختام مؤتمر الشباب

حفل ختام مؤتمر الشباب

كتب- عبد الله قدري:

أحيا مجموعة من شباب المطربين، أبرزهم: محمد الشرنوبي وصابرين النخيلي وأحمد رائد، الحفل الختامي للمؤتمر الوطني الرابع للشباب، بحضور الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الثلاثاء.

وهتف أحد الحضور بعد انتهاء الفقرة الغنائية: "بنحبك ياريس"، وسط تصفيق الحضور.

وبدأت قبل قليل، الجلسة الختامية للمؤتمر الدوري الرابع للشباب بالإسكندرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.​

وبدأت أمس الإثنين، أعمال المؤتمر الوطني الدوري الرابع للشباب، بمشاركة 1500 شاب من مختلف محافظات غرب الدلتا، وشباب الجامعات، وممن تقدموا بطلب حضور المؤتمر عبر الموقع الإلكترونى للمؤتمر، بمشاركة شباب الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة من المنتمين لمحافظات إقليم غرب الدلتا، وممثلي شباب جمعيات رجال الأعمال، وأمناء الشباب فى الأحزاب السياسية، ومجموعة من العاملين فى الجمعيات الأهلية والعمل التطوعي.

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